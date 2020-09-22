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Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
Памятник Ибраю Алтынсарину устанавливают в Костанае на улице, названной в честь просветителя
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