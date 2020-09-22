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Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39913
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 09:30
- Я узнал об обвинениях в четверг, испытывал полное недоумение, - сообщил на брифинге Бекпаганбетов. - На первый допрос пришёл сам. Не думал, что это что-то серьёзное. Когда понял, что меня обвиняют, на второй допрос пришёл уже с адвокатом
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Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 09:30
Театр бабы Фисы какой-то...
После переписки с этим товарищем о поводу живущих в колодцах КТЭКа бомжей, когда он обвинил чуть ли не в подталкивании его к убийству, о нём сложились очень неприятные впечатления...
Поэтому все эти многословные прибеднения можно расценить как отвлекающий ход в духе стоматолога Шпака...
После переписки с этим товарищем о поводу живущих в колодцах КТЭКа бомжей, когда он обвинил чуть ли не в подталкивании его к убийству, о нём сложились очень неприятные впечатления...
Поэтому все эти многословные прибеднения можно расценить как отвлекающий ход в духе стоматолога Шпака...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 831
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 10:07
ну разве можно в чем-то подозревать кого-то , когда на нем маска с котиками)
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 10:32
Цитата:
ага и петушок на столе
(первое фото)
antonK:
когда на нем маска с котиками)
когда на нем маска с котиками)
ага и петушок на столе
(первое фото)
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 10:48
Цитата:
а на втором пера и постамента не хватает...и будет вылитый сказочник Пушкин из аллеи по Советской
директор пляжа:
(первое фото)
(первое фото)
а на втором пера и постамента не хватает...и будет вылитый сказочник Пушкин из аллеи по Советской
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4108
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 10:50
Мне кажется он говорит правду, любой чел доверенным и приближенным будет помогать, тут зазорного ничего нет
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 11:01
Цитата-/о нём сложились очень неприятные впечатления.../
О тебе тоже не у всех мнение шикарное, но это не значит что ты автоматически вор)лицемер да, но пока ещё не вор) хотя.... ручку верни на работу)
Цитата-/ага и петушок на столе/
И что?это тебе навевает какие то определенные образы и мысли? Потаённые страхи и переживания?))
О тебе тоже не у всех мнение шикарное, но это не значит что ты автоматически вор)лицемер да, но пока ещё не вор) хотя.... ручку верни на работу)
Цитата-/ага и петушок на столе/
И что?это тебе навевает какие то определенные образы и мысли? Потаённые страхи и переживания?))
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 11:22
Цитата:
Заканыч, бред и и ..ню не неси... Я его в воровстве не подозревал, как собственно и антикоррупционная служба... тебе лишь бы бздануть без дела.
abaika95:
но это не значит что ты автоматически
но это не значит что ты автоматически
Заканыч, бред и и ..ню не неси... Я его в воровстве не подозревал, как собственно и антикоррупционная служба... тебе лишь бы бздануть без дела.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 479
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 11:26
кристально чистый человек, сейчас слезу скупую пущу. Все всё прекрасно знают, откуда и почему пришёл и куда должен уйти , следом грека забрать не забудь, надоел он уже.
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 11:31
Цитата-/Я его в воровстве не подозревал/
Читаем
Цитата-/Поэтому все эти многословные прибеднения можно расценить как отвлекающий ход в духе стоматолога Шпака.../
А что пример стомотолога Шпака у нас по фильму идёт как замешанный в покровительстве коммерческой организации? Который нажил непосильным трудом 3 магнитофона,3 кинокамеры заграничных......
Ты когда приводишь аллюзию на такого "героя" хоть головешку то включай) не все же о цветочках и клумбах думать)
Читаем
Цитата-/Поэтому все эти многословные прибеднения можно расценить как отвлекающий ход в духе стоматолога Шпака.../
А что пример стомотолога Шпака у нас по фильму идёт как замешанный в покровительстве коммерческой организации? Который нажил непосильным трудом 3 магнитофона,3 кинокамеры заграничных......
Ты когда приводишь аллюзию на такого "героя" хоть головешку то включай) не все же о цветочках и клумбах думать)
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 11:33
Цитата-/Все всё прекрасно знают, откуда и почему пришёл и куда должен уйти , следом грека забрать не забудь, надоел он уже./
А что в/на Украине все всё знают?) И Грек вам там надоел?)
А что в/на Украине все всё знают?) И Грек вам там надоел?)
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 11:40
Цитата:
"Если человек идиот , то это надолго!" Лёлик, из к/ф "Бриллиантовая рука", Мосфильм, 1968.
abaika95:
"Если человек идиот , то это надолго!" Лёлик, из к/ф "Бриллиантовая рука", Мосфильм, 1968.
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 11:41
Цитата:
самое главное чтобы ты, смотря в зеркало каждый раз, не забывал напоминать себе - о причастности к самой мощной группировке в мире, у которой в каждой структуре есть свои люди)
abaika95:это все конечно же фантазии великой степи, но..
навевает какие то определенные образы и мысли? Потаённые страхи и переживания?))
навевает какие то определенные образы и мысли? Потаённые страхи и переживания?))
самое главное чтобы ты, смотря в зеркало каждый раз, не забывал напоминать себе - о причастности к самой мощной группировке в мире, у которой в каждой структуре есть свои люди)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1731
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 11:42
Цитата:
таки думаешь, что сиракузец не защитит своего протеже?
Lex:
следом грека забрать не забудь,
следом грека забрать не забудь,
таки думаешь, что сиракузец не защитит своего протеже?
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 12:23
Цитата-/Если человек идиот , то это надолго!" Лёлик/
Эту фразу в фильме произносит "герой" который явно не отыгрывал человека умного и проницательного, что КАКБЫ иронично намекает)) ну у кого какие кумиры канешна)
Цитата-/это все конечно же фантазии великой степи, но../
Почему фантазии? Ты открыто это написал,чем тебе петушок на столе не понравился то?) Что задело? Какие нетривиальные ассоциации?)
Эту фразу в фильме произносит "герой" который явно не отыгрывал человека умного и проницательного, что КАКБЫ иронично намекает)) ну у кого какие кумиры канешна)
Цитата-/это все конечно же фантазии великой степи, но../
Почему фантазии? Ты открыто это написал,чем тебе петушок на столе не понравился то?) Что задело? Какие нетривиальные ассоциации?)
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