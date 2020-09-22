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≡ Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39913
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 09:30
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- Я узнал об обвинениях в четверг, испытывал полное недоумение, - сообщил на брифинге Бекпаганбетов. - На первый допрос пришёл сам. Не думал, что это что-то серьёзное. Когда понял, что меня обвиняют, на второй допрос пришёл уже с адвокатом
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6937
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 09:30
#1
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Театр бабы Фисы какой-то...
После переписки с этим товарищем о поводу живущих в колодцах КТЭКа бомжей, когда он обвинил чуть ли не в подталкивании его к убийству, о нём сложились очень неприятные впечатления...
Поэтому все эти многословные прибеднения можно расценить как отвлекающий ход в духе стоматолога Шпака...
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
831
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 10:07
#2
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ну разве можно в чем-то подозревать кого-то , когда на нем маска с котиками)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
539
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 10:32
#3
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Цитата:
antonK:
когда на нем маска с котиками)

ага и петушок на столе :-o :lol:

(первое фото)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6937
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 10:48
#4
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Цитата:
директор пляжа:
(первое фото)

а на втором пера и постамента не хватает...и будет вылитый сказочник Пушкин из аллеи по Советской ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4108
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 10:50
#5
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Мне кажется он говорит правду, любой чел доверенным и приближенным будет помогать, тут зазорного ничего нет
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5063
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 11:01
#6
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Цитата-/о нём сложились очень неприятные впечатления.../




О тебе тоже не у всех мнение шикарное, но это не значит что ты автоматически вор)лицемер да, но пока ещё не вор) хотя.... ручку верни на работу)




Цитата-/ага и петушок на столе/

И что?это тебе навевает какие то определенные образы и мысли? Потаённые страхи и переживания?))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6937
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 11:22
#7
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Цитата:
abaika95:
но это не значит что ты автоматически

Заканыч, бред и и ..ню не неси... Я его в воровстве не подозревал, как собственно и антикоррупционная служба... тебе лишь бы бздануть без дела.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
479
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 11:26
#8
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кристально чистый человек, сейчас слезу скупую пущу. Все всё прекрасно знают, откуда и почему пришёл и куда должен уйти :lol: , следом грека забрать не забудь, надоел он уже.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5063
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 11:31
#9
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Цитата-/Я его в воровстве не подозревал/

Читаем


Цитата-/Поэтому все эти многословные прибеднения можно расценить как отвлекающий ход в духе стоматолога Шпака.../


А что пример стомотолога Шпака у нас по фильму идёт как замешанный в покровительстве коммерческой организации? Который нажил непосильным трудом 3 магнитофона,3 кинокамеры заграничных......

Ты когда приводишь аллюзию на такого "героя" хоть головешку то включай) не все же о цветочках и клумбах думать)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5063
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 11:33
#10
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Цитата-/Все всё прекрасно знают, откуда и почему пришёл и куда должен уйти , следом грека забрать не забудь, надоел он уже./



А что в/на Украине все всё знают?) И Грек вам там надоел?)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6937
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 11:40
#11
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Цитата:
abaika95:

"Если человек идиот , то это надолго!" Лёлик, из к/ф "Бриллиантовая рука", Мосфильм, 1968.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
539
Re: Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с...
Отправлено: 22.09.20 - 11:41
#12
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Цитата:
abaika95:
навевает какие то определенные образы и мысли? Потаённые страхи и переживания?))
это все конечно же фантазии великой степи, но..

самое главное чтобы ты, смотря в зеркало каждый раз, не забывал напоминать себе - о причастности к самой мощной группировке в мире, у которой в каждой структуре есть свои люди) ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1731
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 11:42
#13
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Цитата:
Lex:
следом грека забрать не забудь,

таки думаешь, что сиракузец не защитит своего протеже?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5063
Директора КТЭК подозревают в нарушении закона о борьбе с коррупцией. Как он ответил на обвинения?
Отправлено: 22.09.20 - 12:23
#14
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Цитата-/Если человек идиот , то это надолго!" Лёлик/




Эту фразу в фильме произносит "герой" который явно не отыгрывал человека умного и проницательного, что КАКБЫ иронично намекает)) ну у кого какие кумиры канешна)



Цитата-/это все конечно же фантазии великой степи, но../



Почему фантазии? Ты открыто это написал,чем тебе петушок на столе не понравился то?) Что задело? Какие нетривиальные ассоциации?)
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