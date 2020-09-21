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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
399
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.09.20 - 19:42
#12736
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Цитата:
maxsaf:
станет "более морской"

более степной если только, :-(
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.09.20 - 20:07
#12737
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Цитата-/станет "более морской"/



Сейчас же в бассейнах впрыскивают спец химозу которая меняет цвет воде,если кто решил сделать её более морской))






Цитата-/более степной если только/



Вода станет более степной

Хм,ясно,ну тут на лицо сидром "степи головного мозга" везде степь мерещится,видать заразный синдром оказался,первый пациент не вылечился начал остальных заражать)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5624
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.09.20 - 23:05
#12738
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:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9402
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 18:51
#12739
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Вонь от представителя органов на форуме зашкаливает.
Форумчан оскорбляет, бред какой то несёт, Круглые сутки. Одно и тоже.
Остановите платного провокатора в конце то концов.

[Исправлено: alex_60, 22.09.2020 - 18:58]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 19:21
#12740
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Вроде косточку не кидал че тут опять вой то начался?)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1999
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 19:27
#12741
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Цитата:
alex_60:
Остановите платного провокатора в конце то концов.



Может Вам самому не стоит отвечать на каждый его пост, и тем давать ему возможность "покрасоваться" на форуме?
Форумчане, вступая с ним в дрязги, дают ему вдоволь пофлудить
Игнорьте, пусть самолюбуется и вещает "в пространство"
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 19:32
#12742
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Цитата-/Игнорьте, пусть самолюбуется и вещает "в пространство"/



Так оно мне может и надо,вы не задумывались над этим?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5624
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 20:28
#12743
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:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9402
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 20:32
#12744
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Цитата:
таноми52:
Может Вам самому не стоит отвечать на каждый его пост, и тем давать ему возможность "покрасоваться" на форуме?


Вы смотрю не следите за форумом.
Давно его г..О не комментирую.
Органист рассудок потерял, видно же.
Внимательнее надо быть.

[Исправлено: alex_60, 22.09.2020 - 20:38]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 20:55
#12745
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Нормальные люди здесь новости обсуждают и комментируют а он зачем-то моё г***о обсуждал и комментировал...........

Полон мир чудиков)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5624
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 21:24
#12746
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Цитата:
abaika95:
а он зачем-то моё г***о обсуждал и комментировал...........

А зачем вы столько г...а пишите? ;-) Цитата:
abaika95:
Полон мир чудиков)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 22:19
#12747
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Цитата-/А зачем вы столько г...а пишите?/




А кто сказал про написанное?)
Алекс всегда в прямую говорит
И тут прямо сказал)
Обсуждал мол г***о))
Плохой дядя)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5104
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.09.20 - 20:36
#12748
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Макс а у вас кто в Костанае из родни остался?

К чему спрашиваю,давеча в очереди с тетенькой стоял которая рассказывала про сына который живёт в Канаде,очень хвасталась,тетя очень на вас похожа кстати,вот думаю неужто наш Макс маму здесь оставил в нашем Мордоре) могу ошибаться
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7596
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.09.20 - 20:56
#12749
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Цитата:
abaika95:
тетя очень на вас похожа кстати

Вот прям заинтриговали - где это вы фотку мою видели, не в личное ли дело соизволил заглянуть? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7596
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.09.20 - 20:58
#12750
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Цитата:
abaika95:
неужто наш Макс маму здесь оставил

А я много раз уже говорил, кого и где оставил. Да че я рассказываю - у вашей конторы и адреса их есть))
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