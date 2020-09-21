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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 399
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.09.20 - 19:42
Цитата:
более степной если только,
maxsaf:
станет "более морской"
станет "более морской"
более степной если только,
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.09.20 - 20:07
Цитата-/станет "более морской"/
Сейчас же в бассейнах впрыскивают спец химозу которая меняет цвет воде,если кто решил сделать её более морской))
Цитата-/более степной если только/
Вода станет более степной
Хм,ясно,ну тут на лицо сидром "степи головного мозга" везде степь мерещится,видать заразный синдром оказался,первый пациент не вылечился начал остальных заражать)
Сейчас же в бассейнах впрыскивают спец химозу которая меняет цвет воде,если кто решил сделать её более морской))
Цитата-/более степной если только/
Вода станет более степной
Хм,ясно,ну тут на лицо сидром "степи головного мозга" везде степь мерещится,видать заразный синдром оказался,первый пациент не вылечился начал остальных заражать)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5624
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.09.20 - 23:05
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9402
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 18:51
Вонь от представителя органов на форуме зашкаливает.
Форумчан оскорбляет, бред какой то несёт, Круглые сутки. Одно и тоже.
Остановите платного провокатора в конце то концов.
[Исправлено: alex_60, 22.09.2020 - 18:58]
Форумчан оскорбляет, бред какой то несёт, Круглые сутки. Одно и тоже.
Остановите платного провокатора в конце то концов.
[Исправлено: alex_60, 22.09.2020 - 18:58]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 19:21
Вроде косточку не кидал че тут опять вой то начался?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 1999
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 19:27
Цитата:
Может Вам самому не стоит отвечать на каждый его пост, и тем давать ему возможность "покрасоваться" на форуме?
Форумчане, вступая с ним в дрязги, дают ему вдоволь пофлудить
Игнорьте, пусть самолюбуется и вещает "в пространство"
alex_60:
Остановите платного провокатора в конце то концов.
Остановите платного провокатора в конце то концов.
Может Вам самому не стоит отвечать на каждый его пост, и тем давать ему возможность "покрасоваться" на форуме?
Форумчане, вступая с ним в дрязги, дают ему вдоволь пофлудить
Игнорьте, пусть самолюбуется и вещает "в пространство"
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 19:32
Цитата-/Игнорьте, пусть самолюбуется и вещает "в пространство"/
Так оно мне может и надо,вы не задумывались над этим?)
Так оно мне может и надо,вы не задумывались над этим?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5624
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 20:28
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9402
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 20:32
Цитата:
Вы смотрю не следите за форумом.
Давно его г..О не комментирую.
Органист рассудок потерял, видно же.
Внимательнее надо быть.
[Исправлено: alex_60, 22.09.2020 - 20:38]
таноми52:
Может Вам самому не стоит отвечать на каждый его пост, и тем давать ему возможность "покрасоваться" на форуме?
Может Вам самому не стоит отвечать на каждый его пост, и тем давать ему возможность "покрасоваться" на форуме?
Вы смотрю не следите за форумом.
Давно его г..О не комментирую.
Органист рассудок потерял, видно же.
Внимательнее надо быть.
[Исправлено: alex_60, 22.09.2020 - 20:38]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 20:55
Нормальные люди здесь новости обсуждают и комментируют а он зачем-то моё г***о обсуждал и комментировал...........
Полон мир чудиков)
Полон мир чудиков)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5624
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 21:24
Цитата:
А зачем вы столько г...а пишите? Цитата:
abaika95:
а он зачем-то моё г***о обсуждал и комментировал...........
а он зачем-то моё г***о обсуждал и комментировал...........
А зачем вы столько г...а пишите? Цитата:
abaika95:
Полон мир чудиков)
Полон мир чудиков)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 22.09.20 - 22:19
Цитата-/А зачем вы столько г...а пишите?/
А кто сказал про написанное?)
Алекс всегда в прямую говорит
И тут прямо сказал)
Обсуждал мол г***о))
Плохой дядя)
А кто сказал про написанное?)
Алекс всегда в прямую говорит
И тут прямо сказал)
Обсуждал мол г***о))
Плохой дядя)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.09.20 - 20:36
Макс а у вас кто в Костанае из родни остался?
К чему спрашиваю,давеча в очереди с тетенькой стоял которая рассказывала про сына который живёт в Канаде,очень хвасталась,тетя очень на вас похожа кстати,вот думаю неужто наш Макс маму здесь оставил в нашем Мордоре) могу ошибаться
К чему спрашиваю,давеча в очереди с тетенькой стоял которая рассказывала про сына который живёт в Канаде,очень хвасталась,тетя очень на вас похожа кстати,вот думаю неужто наш Макс маму здесь оставил в нашем Мордоре) могу ошибаться
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.09.20 - 20:56
Цитата:
Вот прям заинтриговали - где это вы фотку мою видели, не в личное ли дело соизволил заглянуть? ))
abaika95:
тетя очень на вас похожа кстати
тетя очень на вас похожа кстати
Вот прям заинтриговали - где это вы фотку мою видели, не в личное ли дело соизволил заглянуть? ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 23.09.20 - 20:58
Цитата:
А я много раз уже говорил, кого и где оставил. Да че я рассказываю - у вашей конторы и адреса их есть))
abaika95:
неужто наш Макс маму здесь оставил
неужто наш Макс маму здесь оставил
А я много раз уже говорил, кого и где оставил. Да че я рассказываю - у вашей конторы и адреса их есть))
-
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