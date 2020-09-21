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≡ Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39931
Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге
Отправлено: 21.09.20 - 13:55
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Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подозревается в растрате 500 миллионов тенге. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат Элиманов.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20074
Re: Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500...
Отправлено: 21.09.20 - 13:55
#1
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Какая - растрата? Он что?
В Маке КОстаная - обедал,
что-ли? Украл он 500 мильёнов... :lol: :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7596
Re: Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500...
Отправлено: 21.09.20 - 14:05
#2
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Цитата:
drakon:
Какая - растрата?

Кража - можно найти и вернуть. А растрата - это когда ушло безвозвратно :lol:
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
543
Re: Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500...
Отправлено: 21.09.20 - 14:29
#3
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Цитата:
созздания

-исправьте.


При первом все так слаженно работали.. новости прям каждый день) когда уже про ЛРТ что-нибудь новое раскопают ;-)
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
567
Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге
Отправлено: 21.09.20 - 14:56
#4
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Цитата:
директор пляжа:
исправьте.

Исправил. Спасибо
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4112
Re: Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500...
Отправлено: 21.09.20 - 22:12
#5
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уже про ЛРТ что-нибудь новое раскопают ￼
А что это такое, лрт ?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
543
Re: Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500...
Отправлено: 22.09.20 - 09:38
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
А что это такое, лрт ?


"3 из 10 фигурантов дела об LRT находятся в розыске Ранее в Антикоррупционной службе также заявили о завершении расследования уголовного дела по фактам хищений при строительстве первой очереди LRT. Следствие раскрыло миллиардные схемы хищений, в которые, по данным правоохранителей, были вовлечены должностные лица акимата Нур-Султана, компании "Астана LRT" и директора частных компаний. Государству причинен ущерб в размере более пяти миллиардов тенге."
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