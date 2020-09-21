Отправлено: - 09:38

сайлау курманов:

А что это такое, лрт ?

Цитата:"3 из 10 фигурантов дела об LRT находятся в розыске Ранее в Антикоррупционной службе также заявили о завершении расследования уголовного дела по фактам хищений при строительстве первой очереди LRT. Следствие раскрыло миллиардные схемы хищений, в которые, по данным правоохранителей, были вовлечены должностные лица акимата Нур-Султана, компании "Астана LRT" и директора частных компаний. Государству причинен ущерб в размере более пяти миллиардов тенге."