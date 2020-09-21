Отправлено: - 20:32

таноми52:

Может Вам самому не стоит отвечать на каждый его пост, и тем давать ему возможность "покрасоваться" на форуме?

[Исправлено: alex_60, 22.09.2020 - 20:38]

Цитата:Вы смотрю не следите за форумом.Давно его г..О не комментирую.Органист рассудок потерял, видно же.Внимательнее надо быть.