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≡ Дождливо и очень ветрено: погода ближайших дней в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39911
Дождливо и очень ветрено: погода ближайших дней в Костанайской области
Отправлено: 21.09.20 - 19:21
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Во вторник ночью местами, а днем на всей территории Костанайской области будут идти дожди. Ночью и утром возможен туман. В среду дожди будут идти ночью на большей части территории области, а днем - местами.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
395
Re: Дождливо и очень ветрено: погода ближайших дней в...
Отправлено: 21.09.20 - 19:21
#1
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По фото:
Это же дом с "Райским садом"?
Всю жизнь там нечем было дышать от зашкаливающей жары, а форточку не открыть из-за шума на Абая. Спрашивается, каким лешем его ЕЩЁ УТЕПЛИЛИ?
Подсказка бестолочам: утепляйте не кирпичные дома, а панельные, тогда и будет польза
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
395
Re: Дождливо и очень ветрено: погода ближайших дней в...
Отправлено: 21.09.20 - 19:37
#2
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Я еще пройдусь во дворе в ближайшие дни, посмотрю на их "утепление"
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