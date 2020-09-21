Re: Дождливо и очень ветрено: погода ближайших дней в...

Отправлено: - 19:21

По фото:

Это же дом с "Райским садом"?

Всю жизнь там нечем было дышать от зашкаливающей жары, а форточку не открыть из-за шума на Абая. Спрашивается, каким лешем его ЕЩЁ УТЕПЛИЛИ?

Подсказка бестолочам: утепляйте не кирпичные дома, а панельные, тогда и будет польза