Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 23:03

Ладно, напоминаю. Раз не помнишь



Птица счастья завтрашнего дня

Прилетела, крыльями звеня.

Выбери меня, выбери меня,

Птица счастья завтрашнего дня.

Сколько в звёздном небе серебра!

Завтра будет лучше, чем вчера.

Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера

Завтра будет лучше, чем вчера.