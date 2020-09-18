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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:55
Цитата:
Завтра будет лучше чем вчера.
Дальше слова помнишь?
drakon:
что будет завтра...
что будет завтра...
Завтра будет лучше чем вчера.
Дальше слова помнишь?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:57
Оказывается тут блогера из йеля на уровне
Поддерживают.
Поддерживают.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:58
И до нас докатилась американская цензура?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 23:03
Ладно, напоминаю. Раз не помнишь
Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня.
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.
Сколько в звёздном небе серебра!
Завтра будет лучше, чем вчера.
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера
Завтра будет лучше, чем вчера.
Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня.
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.
Сколько в звёздном небе серебра!
Завтра будет лучше, чем вчера.
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера
Завтра будет лучше, чем вчера.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 13:09
Цитата:
тухлая ваша фирма.
за счет народных денег .
проповедовать национализм.
так что совет-заткнутся.
abaika95:
Есть а у тебя?
И на вопрос выше ответь П
ро разжигание чего-то там А только тяф тяф одно)
Есть а у тебя?
И на вопрос выше ответь П
ро разжигание чего-то там А только тяф тяф одно)
тухлая ваша фирма.
за счет народных денег .
проповедовать национализм.
так что совет-заткнутся.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 13:14
Цитата-/тухлая ваша фирма.за счет народных денег .проповедовать национализм.так что совет-заткнутся./
Где национализм с моей стороны видишь?
Одни вопросы
Ты шовинист получается что у тебя так подгорело?)
А про совет
Страна советов кончилась)
Так что отдыхай-лай-лай)
Где национализм с моей стороны видишь?
Одни вопросы
Ты шовинист получается что у тебя так подгорело?)
А про совет
Страна советов кончилась)
Так что отдыхай-лай-лай)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 13:26
пару тысяч тенге на счет за пост...
отдыхает националист органист.
отдыхает националист органист.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 13:28
не позорь контору хоть.
своими помоями.
у нее все таки история есть, какая никакая.
своими помоями.
у нее все таки история есть, какая никакая.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 13:32
Люблю это дело)
Пойду на рынок ещё костей куплю)
Пойду на рынок ещё костей куплю)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 14:05
Такого д... а.
Только гильотина.
Стих. Созрел
Только гильотина.
Стих. Созрел
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5612
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 14:19
Цитата:
Лишь бы не застряла где, лакомая косточка то.
abaika95:
Люблю это дело) Пойду на рынок ещё костей куплю)
Люблю это дело) Пойду на рынок ещё костей куплю)
Лишь бы не застряла где, лакомая косточка то.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 15:55
Цитата-/Такого д... а.Только гильотина.Стих. Созрел/
Купил ещё костей
Кинуть? Или наелся,поет?)
Цитата-/Лишь бы не застряла где, лакомая косточка то./
Ну если у кого застрянет,будем лечить)
Купил ещё костей
Кинуть? Или наелся,поет?)
Цитата-/Лишь бы не застряла где, лакомая косточка то./
Ну если у кого застрянет,будем лечить)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20054
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 21:18
выдаёт - ошибка сервара
[Исправлено: drakon, 19.09.2020 - 21:26]
[Исправлено: drakon, 19.09.2020 - 21:26]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.09.20 - 12:25
Полный обзор терма бассейнов на плазе
Пока не "убили" надо посетить
[Исправлено: abaika95, 21.09.2020 - 12:26]
Пока не "убили" надо посетить
[Исправлено: abaika95, 21.09.2020 - 12:26]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 7569
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.09.20 - 19:09
Цитата:
Наоборот, со временем вода станет "более морской"
abaika95:
Пока не "убили" надо посетить
Пока не "убили" надо посетить
Наоборот, со временем вода станет "более морской"
-
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