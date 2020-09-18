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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 849 из 849«1...847848849
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:55
#12721
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Цитата:
drakon:
что будет завтра...


Завтра будет лучше чем вчера.
Дальше слова помнишь?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:57
#12722
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Оказывается тут блогера из йеля на уровне
Поддерживают.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:58
#12723
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И до нас докатилась американская цензура?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 23:03
#12724
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Ладно, напоминаю. Раз не помнишь

Птица счастья завтрашнего дня
Прилетела, крыльями звеня.
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.
Сколько в звёздном небе серебра!
Завтра будет лучше, чем вчера.
Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера
Завтра будет лучше, чем вчера.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 13:09
#12725
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Цитата:
abaika95:
Есть а у тебя?
И на вопрос выше ответь П
ро разжигание чего-то там А только тяф тяф одно)


тухлая ваша фирма.
за счет народных денег .
проповедовать национализм.
так что совет-заткнутся.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5058
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 13:14
#12726
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Цитата-/тухлая ваша фирма.за счет народных денег .проповедовать национализм.так что совет-заткнутся./



Где национализм с моей стороны видишь?
Одни вопросы
Ты шовинист получается что у тебя так подгорело?)
А про совет
Страна советов кончилась)
Так что отдыхай-лай-лай)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 13:26
#12727
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пару тысяч тенге на счет за пост...
отдыхает националист органист.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 13:28
#12728
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не позорь контору хоть.
своими помоями.
у нее все таки история есть, какая никакая.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5058
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 13:32
#12729
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Люблю это дело)

Пойду на рынок ещё костей куплю)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9378
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 14:05
#12730
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Такого д... а.
Только гильотина.
Стих. Созрел
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5612
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 14:19
#12731
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Цитата:
abaika95:
Люблю это дело) Пойду на рынок ещё костей куплю)

Лишь бы не застряла где, лакомая косточка то. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5058
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 15:55
#12732
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Цитата-/Такого д... а.Только гильотина.Стих. Созрел/



Купил ещё костей

Кинуть? Или наелся,поет?)




Цитата-/Лишь бы не застряла где, лакомая косточка то./


Ну если у кого застрянет,будем лечить)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20054
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 19.09.20 - 21:18
#12733
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выдаёт - ошибка сервара :lol:

[Исправлено: drakon, 19.09.2020 - 21:26]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5058
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.09.20 - 12:25
#12734
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Полный обзор терма бассейнов на плазе

Пока не "убили" надо посетить






[Исправлено: abaika95, 21.09.2020 - 12:26]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7569
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.09.20 - 19:09
#12735
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Цитата:
abaika95:
Пока не "убили" надо посетить

Наоборот, со временем вода станет "более морской" :lol:
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