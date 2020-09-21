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≡ «Грамотный подход к лечению»: одна из первых пациенток провизорного стационара в Костанайской горбольнице благодарит медработников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39911
«Грамотный подход к лечению»: одна из первых пациенток провизорного стационара в Костанайской горбольнице благодарит медработников
Отправлено: 21.09.20 - 18:32
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В воскресенье, 20 сентября, "НГ" завершила прием писем в акцию «Народное признание». В течение этой недели мы будем публиковать истории участников, после чего состоится заседание комиссии для подведения итогов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9775
Re: «Грамотный подход к лечению»: одна из первых пациенток...
Отправлено: 21.09.20 - 18:32
#1
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Елена, а мои врачи участвуют в наградах или вы потихому их и меня швыранули? Мне так и не понятно
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