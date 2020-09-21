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≡ Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39909
Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 10:24
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Главное для нового человека – не пытаться адаптироваться к существующей системе, а сделать все, чтобы построить свою модель управления нашим, пока еще перспективным городом. Новому акиму придется мыслить в принципиально другой системе координат.
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1
§ 1012
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.19
Сообщений:
24
Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 13:54
#15
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правильно !
Профайл
A
§ Ainagulsu
(Пользователи)
Регистрация:
10.02.20
Сообщений:
10
Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 14:48
#16
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понятно,спасибо.попахивает популизмом мне кажется всё это
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