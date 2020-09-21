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≡ Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39909
Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге
Отправлено: 21.09.20 - 13:55
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Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подозревается в растрате 500 миллионов тенге. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат Элиманов.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20054
Re: Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500...
Отправлено: 21.09.20 - 13:55
#1
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Какая - растрата? Он что?
В Маке КОстаная - обедал,
что-ли? Украл он 500 мильёнов... :lol: :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7568
Re: Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500...
Отправлено: 21.09.20 - 14:05
#2
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Цитата:
drakon:
Какая - растрата?

Кража - можно найти и вернуть. А растрата - это когда ушло безвозвратно :lol:
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
536
Re: Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500...
Отправлено: 21.09.20 - 14:29
#3
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Цитата:
созздания

-исправьте.


При первом все так слаженно работали.. новости прям каждый день) когда уже про ЛРТ что-нибудь новое раскопают ;-)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
567
Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге
Отправлено: 21.09.20 - 14:56
#4
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Цитата:
директор пляжа:
исправьте.

Исправил. Спасибо
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