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Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге
Экс-вице-министра здравоохранения подозревают в растрате 500 миллионов тенге
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