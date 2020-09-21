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≡ Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39908
Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 10:24
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Главное для нового человека – не пытаться адаптироваться к существующей системе, а сделать все, чтобы построить свою модель управления нашим, пока еще перспективным городом. Новому акиму придется мыслить в принципиально другой системе координат.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5058
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 10:24
#1
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Хороший пост,своевременный только вот:


Цитата-/завоевать симпатии активной и, что вполне оправданно, скептичной части населения. А это – средний бизнес, молодежь, менеджеры, активные самозанятые – все те, кто будет создавать дух нового современного стерео города/



Серьезно? Не на работяг ССГПо не на работяг в других отраслях надо делать ставку а именно на бизнес,менеджеров и официально не работающих (самозанятых)? Это Максим так тонко вывел новую когорту пролетариата? Или намекает что это новый класс креативных люмпенов,которых хлебом не корми дай поныть? а по сути то так и выходит,кто на митинги выходил за все время карантина? Работяги были только от автобусных компаний да и то быстро вопросы уладили,остальные это бизнес,получается в Казахстане хуже всех креаклам живётся...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7567
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 10:35
#2
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Надо было начать так:
Во первых новый аким Рудного должен жить в Рудном :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7567
Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 10:46
#3
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Цитата:
правильной электоральной ориентации. В смысле – нетрадиционной


Аким новый придет - гей парад проведет :-o :oops: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 21.09.2020 - 10:48]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1993
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 10:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно фантазии!
Где ж такого взять?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7567
Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 10:49
#5
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Цитата:
таноми52:
Где ж такого взять?

Дык это, Сталкер же))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6933
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:09
#6
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А старый уже, что в этой должности не жилец?
Раз фантазия разыгралась...

Рудный - город чудный и маленький... Многие друг друга знают... Нужен свой,хозяйственник, рожденный в городе, который в курсе от и до... Не понаехавшие освоители бюджета с выдуманным послужным списком и филькиными образованиями, которые из кресла в кресло прыгают...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5058
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:10
#7
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Цитата-/гей парад проведет/

Цитата-/Дык это, Сталкер же/



Это ещё сарказм или уже канадская толерантность?)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1729
Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 11:13
#8
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Главное быть приближенным к телу назначающего, быть лояльным к системе и держать нос по ветру.

[Исправлено: юля елиссева, 21.09.2020 - 11:14]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5058
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:18
#9
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Цитата-/Не понаехавшие освоители бюджета с выдуманным послужным списком и филькиными образованиями,/



Ну ниче на место акима Костаная ща как придёт местный,который здесь давно живёт,крепкий хозяйственник с политикой на привлечение инвестиций то Юджин сразу ему дифирмабы петь начнет да?)
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A
§ Ainagulsu
(Пользователи)
Регистрация:
10.02.20
Сообщений:
9
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:20
#10
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кто этот Максим? и почему НГ его цитирует?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
535
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:25
#11
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фото - бомба :-o :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4106
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:42
#12
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Когда я был студентом, а я учился в Ленинграде, был на курсе француз, так он рассказывал, что у них акима(мэра) выбирают раз в пять лет, борьба идёт не шуточная, компромат льются ушатами. Но дело в другом. Ихнего мэра избирали много раз, люди настолько привыкали к нему, он знал каждого жителя города, с любым мог запросто встретиться на улице и спросить как дела. На мои расспросы, как же карьерная лестница и прочее, для француза была в диковину.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7567
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:50
#13
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Цитата:
abaika95:
Это ещё сарказм или уже канадская толерантность?)

Я сам не в восторге, от того как эти две шутки вместе звучат, но по отдельности - огонь, имхо))
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