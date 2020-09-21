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Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
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Я робот(Пользователи)
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Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 10:24
Главное для нового человека – не пытаться адаптироваться к существующей системе, а сделать все, чтобы построить свою модель управления нашим, пока еще перспективным городом. Новому акиму придется мыслить в принципиально другой системе координат.
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Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 10:24
Хороший пост,своевременный только вот:
Цитата-/завоевать симпатии активной и, что вполне оправданно, скептичной части населения. А это – средний бизнес, молодежь, менеджеры, активные самозанятые – все те, кто будет создавать дух нового современного стерео города/
Серьезно? Не на работяг ССГПо не на работяг в других отраслях надо делать ставку а именно на бизнес,менеджеров и официально не работающих (самозанятых)? Это Максим так тонко вывел новую когорту пролетариата? Или намекает что это новый класс креативных люмпенов,которых хлебом не корми дай поныть? а по сути то так и выходит,кто на митинги выходил за все время карантина? Работяги были только от автобусных компаний да и то быстро вопросы уладили,остальные это бизнес,получается в Казахстане хуже всех креаклам живётся...
Цитата-/завоевать симпатии активной и, что вполне оправданно, скептичной части населения. А это – средний бизнес, молодежь, менеджеры, активные самозанятые – все те, кто будет создавать дух нового современного стерео города/
Серьезно? Не на работяг ССГПо не на работяг в других отраслях надо делать ставку а именно на бизнес,менеджеров и официально не работающих (самозанятых)? Это Максим так тонко вывел новую когорту пролетариата? Или намекает что это новый класс креативных люмпенов,которых хлебом не корми дай поныть? а по сути то так и выходит,кто на митинги выходил за все время карантина? Работяги были только от автобусных компаний да и то быстро вопросы уладили,остальные это бизнес,получается в Казахстане хуже всех креаклам живётся...
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 10:35
Надо было начать так:
Во первых новый аким Рудного должен жить в Рудном
Во первых новый аким Рудного должен жить в Рудном
Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 10:46
Цитата:
Аким новый придет - гей парад проведет
[Исправлено: maxsaf, 21.09.2020 - 10:48]
правильной электоральной ориентации. В смысле – нетрадиционной
Аким новый придет - гей парад проведет
[Исправлено: maxsaf, 21.09.2020 - 10:48]
(Полноправные пользователи)
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Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 10:47
Действительно фантазии!
Где ж такого взять?
Где ж такого взять?
Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 10:49
Цитата:
Дык это, Сталкер же))
таноми52:
Где ж такого взять?
Где ж такого взять?
Дык это, Сталкер же))
(Уважаемые пользователи)
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Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:09
А старый уже, что в этой должности не жилец?
Раз фантазия разыгралась...
Рудный - город чудный и маленький... Многие друг друга знают... Нужен свой,хозяйственник, рожденный в городе, который в курсе от и до... Не понаехавшие освоители бюджета с выдуманным послужным списком и филькиными образованиями, которые из кресла в кресло прыгают...
Раз фантазия разыгралась...
Рудный - город чудный и маленький... Многие друг друга знают... Нужен свой,хозяйственник, рожденный в городе, который в курсе от и до... Не понаехавшие освоители бюджета с выдуманным послужным списком и филькиными образованиями, которые из кресла в кресло прыгают...
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:10
Цитата-/гей парад проведет/
Цитата-/Дык это, Сталкер же/
Это ещё сарказм или уже канадская толерантность?)
Цитата-/Дык это, Сталкер же/
Это ещё сарказм или уже канадская толерантность?)
(Полноправные пользователи)
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Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 11:13
Главное быть приближенным к телу назначающего, быть лояльным к системе и держать нос по ветру.
[Исправлено: юля елиссева, 21.09.2020 - 11:14]
[Исправлено: юля елиссева, 21.09.2020 - 11:14]
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:18
Цитата-/Не понаехавшие освоители бюджета с выдуманным послужным списком и филькиными образованиями,/
Ну ниче на место акима Костаная ща как придёт местный,который здесь давно живёт,крепкий хозяйственник с политикой на привлечение инвестиций то Юджин сразу ему дифирмабы петь начнет да?)
Ну ниче на место акима Костаная ща как придёт местный,который здесь давно живёт,крепкий хозяйственник с политикой на привлечение инвестиций то Юджин сразу ему дифирмабы петь начнет да?)
A
(Пользователи)
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Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:20
кто этот Максим? и почему НГ его цитирует?
(Полноправные пользователи)
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Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:25
фото - бомба
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Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:42
Когда я был студентом, а я учился в Ленинграде, был на курсе француз, так он рассказывал, что у них акима(мэра) выбирают раз в пять лет, борьба идёт не шуточная, компромат льются ушатами. Но дело в другом. Ихнего мэра избирали много раз, люди настолько привыкали к нему, он знал каждого жителя города, с любым мог запросто встретиться на улице и спросить как дела. На мои расспросы, как же карьерная лестница и прочее, для француза была в диковину.
Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...
Отправлено: 21.09.20 - 11:50
Цитата:
Я сам не в восторге, от того как эти две шутки вместе звучат, но по отдельности - огонь, имхо))
abaika95:
Это ещё сарказм или уже канадская толерантность?)
Это ещё сарказм или уже канадская толерантность?)
Я сам не в восторге, от того как эти две шутки вместе звучат, но по отдельности - огонь, имхо))
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