Re: Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть...

Отправлено: - 10:24

Хороший пост,своевременный только вот:





Цитата-/завоевать симпатии активной и, что вполне оправданно, скептичной части населения. А это – средний бизнес, молодежь, менеджеры, активные самозанятые – все те, кто будет создавать дух нового современного стерео города/







Серьезно? Не на работяг ССГПо не на работяг в других отраслях надо делать ставку а именно на бизнес,менеджеров и официально не работающих (самозанятых)? Это Максим так тонко вывел новую когорту пролетариата? Или намекает что это новый класс креативных люмпенов,которых хлебом не корми дай поныть? а по сути то так и выходит,кто на митинги выходил за все время карантина? Работяги были только от автобусных компаний да и то быстро вопросы уладили,остальные это бизнес,получается в Казахстане хуже всех креаклам живётся...