Максим ФРОЛОВ: Фантазии на тему: "Каким должен быть новый аким Рудного?"
Отправлено: 21.09.20 - 10:24
Главное для нового человека – не пытаться адаптироваться к существующей системе, а сделать все, чтобы построить свою модель управления нашим, пока еще перспективным городом. Новому акиму придется мыслить в принципиально другой системе координат. Читать новость
Цитата-/завоевать симпатии активной и, что вполне оправданно, скептичной части населения. А это – средний бизнес, молодежь, менеджеры, активные самозанятые – все те, кто будет создавать дух нового современного стерео города/
Серьезно? Не на работяг ССГПо не на работяг в других отраслях надо делать ставку а именно на бизнес,менеджеров и официально не работающих (самозанятых)? Это Максим так тонко вывел новую когорту пролетариата? Или намекает что это новый класс креативных люмпенов,которых хлебом не корми дай поныть? а по сути то так и выходит,кто на митинги выходил за все время карантина? Работяги были только от автобусных компаний да и то быстро вопросы уладили,остальные это бизнес,получается в Казахстане хуже всех креаклам живётся...
А старый уже, что в этой должности не жилец? Раз фантазия разыгралась...
Рудный - город чудный и маленький... Многие друг друга знают... Нужен свой,хозяйственник, рожденный в городе, который в курсе от и до... Не понаехавшие освоители бюджета с выдуманным послужным списком и филькиными образованиями, которые из кресла в кресло прыгают...
Когда я был студентом, а я учился в Ленинграде, был на курсе француз, так он рассказывал, что у них акима(мэра) выбирают раз в пять лет, борьба идёт не шуточная, компромат льются ушатами. Но дело в другом. Ихнего мэра избирали много раз, люди настолько привыкали к нему, он знал каждого жителя города, с любым мог запросто встретиться на улице и спросить как дела. На мои расспросы, как же карьерная лестница и прочее, для француза была в диковину.
Максим предложил "НГ" свою колонку, редакция решила, что текст годный и актуальный. Потому и опубликовали. Мы готовы публиковать мнения всех наших читателей с активной гражданской позицией, которые делятся мыслями о происходящем в стране и регионе
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