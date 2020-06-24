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≡ Вечная жизнь 2.0
 
 
Страница 30 из 30«1...282930
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Куратор темы: maxsaf
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5612
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 24.06.20 - 23:58
#436
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Цитата:
maxsaf:
Человеку тоже нужно на чем-то учиться

У человека эмоции, у ИИ логика, что не мешает человеку. Но одно другого не заменяет и не заменит никогда. Танцен, секс и рок-н-рол. С ИИ будет скучно, думаю. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7561
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 25.06.20 - 00:39
#437
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Цитата:
elektron:

У человека тоже есть логика, просто она иногда "хромает", мы списываем ошибки на эмоции. ИИ отличается от обычной программы тем что никогда не знает 100% результат, внутри программа оперирует вероятностями, поэтому если ИИ выдает вам четкий ответ, это не означает 100% уверенность, а лишь некую высокую вероятность, округленную до 100%. А там где логика не 100%-ая - появляются эмоции, или то, что мы называем этим словом. Когда все больше автомобилей будут управляться ИИ, в критических ситуациях ему прийдется принимать решение - убить пешехода или водителя, если третье невозможно. Этот выбор вы будете бурно обсуждать, связывая произошедшее с эмоциями машины.
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Г
Гость
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 28.06.20 - 17:41
#438
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Неплохая серия популярных передач на ютубе "Age of A.I." с Робертом Дауни-мл. в качестве ведущего.
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
946
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.06.20 - 11:03
#439
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Безотносительно к высоконаучным спорам в данном треде, недавно попался сборник фантастики и следующие вещи показались любопытными по отношению к теме обсуждения:

Игорь Вереснев - Вальхалла обетованная.
Ольга Кай - День пробуждения.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7561
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.06.20 - 11:12
#440
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Цитата:
Butch:

Цитата:
Маркс:

Любопытно, будем посмотреть)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7561
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.07.20 - 20:57
#441
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Маск назвал самый опасный для человечества искусственный интеллект


Принадлежащий Google стартап DeepMind разрабатывает искусственный интеллект, который на данный момент является самым опасным для человечества, считает Илон Маск. Он допускает, что уже через пять лет компьютерное мышление превзойдет человека


Forbes.ru
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5612
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.07.20 - 21:56
#442
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Цитата:
maxsaf:
Маск

Так этот тот ещё Остап Бендер нашего времени. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7561
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 17.08.20 - 23:41
#443
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Финансирование искусственного интеллекта в России урезано на 100 миллиардов


RIA
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5612
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 17.08.20 - 23:49
#444
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Цитата:
maxsaf:
Финансирование искусственного интеллекта в России урезано на 100 миллиардов

Чубайса содержать не дёшево. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7561
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 17.08.20 - 23:52
#445
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Цитата:
elektron:

Или реально бабла нет, или уже кто-то вырвался в лидеры, и догонять поздно))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7561
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 21.08.20 - 20:20
#446
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Искусственный интеллект победил человека в виртуальном воздушном бою

nplus1.ru
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7561
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 20.09.20 - 21:22
#447
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Связать мозг и компьютер: Илон Маск чипировал свинью

Илон Маск провел презентацию Neuralink, в рамках которой продемонстрировал всему миру свинью с электронным чипом, вживленным напрямую в мозг. Миллиардер называет имплант «фитнес-браслетом в черепе» и утверждает, что с его помощью можно не только отслеживать сигналы мозга в реальном времени, но и успешно лечить ряд неврологических заболеваний. По словам Маска, в скором времени в тестировании Neuralink будет участвовать не только животные, но и люди.

Хочу знать больше
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5612
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 20.09.20 - 21:32
#448
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Цитата:
maxsaf:
Искусственный интеллект победил человека в виртуальном воздушном бою

Ну как не победить в "своём" мире? Вот когда в реальном победит, тогда и можно будет посмотреть.
А по факту даже безаварийно ездить не может ИИ ;-)

Цитата:
maxsaf:
в скором времени в тестировании Neuralink будет участвовать не только животные, но и люди.


Надеюсь Маск будет первым подопытным!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7561
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 20.09.20 - 22:31
#449
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Ну это наврятли, есть масса добровольцев.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5612
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 20.09.20 - 22:54
#450
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Цитата:
maxsaf:
есть масса добровольцев.

Ну знамо, бездомные и прочие которым действительно нужно. Вряд ли там будут люди среднего класса. :lol:
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