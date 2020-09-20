Отправлено: - 21:45

- если сильный ветер застал вас на улице, не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Цитата:Не совсем верная информация... дело в том, что крышы с шифера делали раньше и тогда соблюдали строительные нормы, а вот сейчас с современными материалами стропилины и обрешетку толком не крепят, а потом профлист или металлочерепица целиком с этой деревянной конструкцией улетает.p/s да и вроде если будет сильный ветер, а крыша сделана кое-как, то вроде как раз возле стен самое безопасное место - улетать то крыша будет далеко от стен?