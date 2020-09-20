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≡ К осторожности при усилении ветра призвало костанайцев городское управление по ЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39905
К осторожности при усилении ветра призвало костанайцев городское управление по ЧС
Отправлено: 20.09.20 - 21:45
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Управление по чрезвычайным ситуациям Костаная предупредило о том, что 21-22 сентября на территории города ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, вероятность шторма 90-95%. УЧС призывает следить за изменениями погоды.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
880
Re: К осторожности при усилении ветра призвало костанайцев...
Отправлено: 20.09.20 - 21:45
#1
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Цитата:
- если сильный ветер застал вас на улице, не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Не совсем верная информация... дело в том, что крышы с шифера делали раньше и тогда соблюдали строительные нормы, а вот сейчас с современными материалами стропилины и обрешетку толком не крепят, а потом профлист или металлочерепица целиком с этой деревянной конструкцией улетает.
p/s да и вроде если будет сильный ветер, а крыша сделана кое-как, то вроде как раз возле стен самое безопасное место - улетать то крыша будет далеко от стен?
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