У человека тоже есть логика, просто она иногда "хромает", мы списываем ошибки на эмоции. ИИ отличается от обычной программы тем что никогда не знает 100% результат, внутри программа оперирует вероятностями, поэтому если ИИ выдает вам четкий ответ, это не означает 100% уверенность, а лишь некую высокую вероятность, округленную до 100%. А там где логика не 100%-ая - появляются эмоции, или то, что мы называем этим словом. Когда все больше автомобилей будут управляться ИИ, в критических ситуациях ему прийдется принимать решение - убить пешехода или водителя, если третье невозможно. Этот выбор вы будете бурно обсуждать, связывая произошедшее с эмоциями машины.
Маск назвал самый опасный для человечества искусственный интеллект
Принадлежащий Google стартап DeepMind разрабатывает искусственный интеллект, который на данный момент является самым опасным для человечества, считает Илон Маск. Он допускает, что уже через пять лет компьютерное мышление превзойдет человека
Связать мозг и компьютер: Илон Маск чипировал свинью
Илон Маск провел презентацию Neuralink, в рамках которой продемонстрировал всему миру свинью с электронным чипом, вживленным напрямую в мозг. Миллиардер называет имплант «фитнес-браслетом в черепе» и утверждает, что с его помощью можно не только отслеживать сигналы мозга в реальном времени, но и успешно лечить ряд неврологических заболеваний. По словам Маска, в скором времени в тестировании Neuralink будет участвовать не только животные, но и люди.
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