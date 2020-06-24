Отправлено: - 21:32

maxsaf:

Искусственный интеллект победил человека в виртуальном воздушном бою

maxsaf:

в скором времени в тестировании Neuralink будет участвовать не только животные, но и люди.

Цитата:Ну как не победить в "своём" мире? Вот когда в реальном победит, тогда и можно будет посмотреть.А по факту даже безаварийно ездить не может ИИЦитата:Надеюсь Маск будет первым подопытным!