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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 300 из 301«1...298299300301»
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 14:21
#4486
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С чего вы - взяли? Что Ионенко - украинец?... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7559
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 19:16
#4487
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Цитата:
drakon:
Смотрю, меня абайка - не боится...

А должен?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9377
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 20:20
#4488
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Цитата:
drakon:
чего вы - взяли? Что Ионенко - украинец?..


Аким Костанайской области Кулагин С.В. 18 октября 2010 года на активе Денисовского района представил Ионенко Виктора Николаевича, назначенного акимом Денисовского района.Ионенко В.Н., 1970 года рождения, украинец, образование высшее, в 1992 году окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт. Владение языками - русский
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.20 - 20:36
#4489
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Цитата:
alex_60:
Владение языками - русский

А Украинским?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9377
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.20 - 23:16
#4490
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Ты про поляков прочитал, что я писал?.
Согласен или нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9377
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.20 - 00:56
#4491
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Цитата:
drakon:
Вот - стервец. Попил у меня Молока.

Жалко что ли
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.20 - 03:20
#4492
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Цитата:
alex_60:
Согласен или нет?

Конечно, согласен... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9377
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.20 - 12:10
#4493
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жлать?.

Жлать, жлать и жлать
Как завещал Ленин.
По другому никак.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.20 - 16:18
#4494
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Ездили в цветочный магазин.Посмотреть.

Это цена за 1 кг.цветов.... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.20 - 13:19
#4495
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Барбара, цветы - выбирает.

Купила, подучилось дешевле,
в 2 раза... :lol: :oops:
Это уже - купила,дома они... ;-)

[Исправлено: drakon, 20.09.2020 - 13:24]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.20 - 13:30
#4496
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А вот она - выбирает.

На столе дома поставила... :lol:
И по цветнику - распределила... :-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.20 - 13:56
#4497
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Завалялось пару - купюр.

Среди всякого - хлама... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.20 - 18:17
#4498
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После обеда, проехали вокруг деревни.

Это поле тыквы,листья - засохли и тыкву
плохо видно. На фото, жёлтые пятнышки.
Вокруг поля - кукурузы... :lol: :oops:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
392
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.20 - 18:25
#4499
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Цитата:
Завалялось пару - купюр.


Чтоб не выкидывать этот хлам, скинь мне - я коллекционирую всякую дребедень :-P :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.09.20 - 18:46
#4500
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Ближе к речке, расположены - сады. Яблочные.


Это поздний сорт. А ваще там ещё 3 сада,с другими сортами.
Яблоки ещё - не убирают... :lol: :oops:
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