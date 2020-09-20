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≡ Бахыт АХМЕТОВ: Обучать - значит, вдвойне учиться
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39904
Бахыт АХМЕТОВ: Обучать - значит, вдвойне учиться
Отправлено: 20.09.20 - 15:26
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Министр образования анонсировал создание советов по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов. Напрягает уже само название – советы будут смотреть за этикой педагогов и защищать их. А вот кто будет смотреть за качеством преподавания?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4104
Re: Бахыт АХМЕТОВ: Обучать - значит, вдвойне учиться
Отправлено: 20.09.20 - 15:26
#1
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Давно было пора принимать эти законы в защиту учителей, а не делать с них дурочек-махателей флажками.
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