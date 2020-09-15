Отправлено: - 13:22

electro:

Такой хороший проект ушатали

Цитата:Да ерунда полная. Стоит признать, что получили отрицательный опыт и успокоиться уже с этими чудо-сетками.Пока для пешеходов ничего безопаснее светофора с кнопкой не придумали. Может для нашей суперинновационной страны постЭКСПО простой светофор - это слишком обыденно и не так понтово, но в итоге он выйдет в разы дешевле, обслуживается проще.