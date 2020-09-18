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"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
Финальное судебное заседание по делу оштрафованного на 638 940 тенге за обед без маски ветврача Максима ПАДЕРИНА состоялось сегодня, 18 сентября, в административном суде Костаная. И сегодня же судья огласила решение - в пользу ветврача.
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(Полноправные пользователи)
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- 7559
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 21:32
Цитата:
Приведите пример пожалуйста.
abaika95:
Макс часто начинает разговор о тех вещах о которых не знает сути
Макс часто начинает разговор о тех вещах о которых не знает сути
Приведите пример пожалуйста.
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 19.09.20 - 21:38
Цитата:
К бабке не ходи: КОНЕЧНО большинство - это как в футюоле - болеют всегда за слабого, тем более все захотят лишний раз пнуть государство, да побольнее.
Цитата:
А куда им было уйти: Горби их предал, Ельцин не захотел их брать в свою команду( там были уже Чубайс, Гайдар, Нечаев, Амон и пр.), у Назарбаева своих затьёв, дочек и племянников хватало.
Цитата:
Уязвлённое самолюбие: ответить надо, а аргументов и возможностей не хватает.
Цитата:
Конечно учили: там я получил вторую специальность, совсем неизвестная тогда, в 90-х годах - СОЦИОЛОГИЯ.
abaika95:
За этого Падерина выступило большинство?
За этого Падерина выступило большинство?
К бабке не ходи: КОНЕЧНО большинство - это как в футюоле - болеют всегда за слабого, тем более все захотят лишний раз пнуть государство, да побольнее.
Цитата:
abaika95:
потом переквалифицировались в банкиров и новых кооператоров
потом переквалифицировались в банкиров и новых кооператоров
А куда им было уйти: Горби их предал, Ельцин не захотел их брать в свою команду( там были уже Чубайс, Гайдар, Нечаев, Амон и пр.), у Назарбаева своих затьёв, дочек и племянников хватало.
Цитата:
abaika95:
уклонятся в обиду,
уклонятся в обиду,
Уязвлённое самолюбие: ответить надо, а аргументов и возможностей не хватает.
Цитата:
abaika95:
если их учили этому в впш
если их учили этому в впш
Конечно учили: там я получил вторую специальность, совсем неизвестная тогда, в 90-х годах - СОЦИОЛОГИЯ.
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 22:18
Цитата-/Да, Сулемани тому пример/
Кто это? Честно первый раз слышу,можно общую перспективу истории
Цитата-/, в разрезе этого форума. Сделали бы срез пожирнее, например всегородской опрос - и тут он сорвал бы приз зрительских симпатий/
Да,но всегородской опрос не сделали,вы не можете утверждать то чего не случилось,а форум это закрытая территория в общем понимании субъективная,поэтому большинство не выступило,выступила толпа,а сейчас почему-то работает правило, чем громче кричишь тем больше ты прав и сразу следующий парадокс ниже
Цитата-/ А провела бы Украина - и большинство бы выбрало остаться в составе Украины. Подтасовку фактов никто не отменял. Про выборы 97% я промолчу/
Да. И по факту нельзя по вашему отрицать получается что сейчас выступление толпы за Падерина это не подтасовка фактов?
Цитата-/Мои последних 4 камента - и есть разъяснения, пока ниче обидного не увидел/
цитата/Не надо мои слова перевирать./
Первое проявление
Кто это? Честно первый раз слышу,можно общую перспективу истории
Цитата-/, в разрезе этого форума. Сделали бы срез пожирнее, например всегородской опрос - и тут он сорвал бы приз зрительских симпатий/
Да,но всегородской опрос не сделали,вы не можете утверждать то чего не случилось,а форум это закрытая территория в общем понимании субъективная,поэтому большинство не выступило,выступила толпа,а сейчас почему-то работает правило, чем громче кричишь тем больше ты прав и сразу следующий парадокс ниже
Цитата-/ А провела бы Украина - и большинство бы выбрало остаться в составе Украины. Подтасовку фактов никто не отменял. Про выборы 97% я промолчу/
Да. И по факту нельзя по вашему отрицать получается что сейчас выступление толпы за Падерина это не подтасовка фактов?
Цитата-/Мои последних 4 камента - и есть разъяснения, пока ниче обидного не увидел/
цитата/Не надо мои слова перевирать./
Первое проявление
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 22:23
Цитата-/Приведите пример пожалуйста/
Данный случай и есть пример
Цитата:
Цитата-/К бабке не ходи: КОНЕЧНО большинство - это как в футюоле - болеют всегда за слабого, тем более все захотят лишний раз пнуть государство, да побольнее/
В этом и есть парадокс,ирония и субъективность современной социальной атмосферы,будь он хоть маньяком главное он выступил против государства значит он автоматом правее, пример это губернатор Фургал,он убийца и вор,но он выступил против Москвы-значит он хороший)
Цитата-/А куда им было уйти: Горби их предал/
Я думал у настоящего коммуниста всегда есть догматика это борьба а у тех коммунистов значит была другая цель-нажива)
Цитата-/Уязвлённое самолюбие: ответить надо, а аргументов и возможностей не хватает./
Форум потихоньку в это и скатился
Дальше хуже )
Цитата-/там я получил вторую специальность, совсем неизвестная тогда, в 90-х годах - СОЦИОЛОГИЯ./
Да вы ещё и социолог!?
А я то думаю....)
Данный случай и есть пример
Цитата:
ACROS:
Цитата-/К бабке не ходи: КОНЕЧНО большинство - это как в футюоле - болеют всегда за слабого, тем более все захотят лишний раз пнуть государство, да побольнее/
В этом и есть парадокс,ирония и субъективность современной социальной атмосферы,будь он хоть маньяком главное он выступил против государства значит он автоматом правее, пример это губернатор Фургал,он убийца и вор,но он выступил против Москвы-значит он хороший)
Цитата-/А куда им было уйти: Горби их предал/
Я думал у настоящего коммуниста всегда есть догматика это борьба а у тех коммунистов значит была другая цель-нажива)
Цитата-/Уязвлённое самолюбие: ответить надо, а аргументов и возможностей не хватает./
Форум потихоньку в это и скатился
Дальше хуже )
Цитата-/там я получил вторую специальность, совсем неизвестная тогда, в 90-х годах - СОЦИОЛОГИЯ./
Да вы ещё и социолог!?
А я то думаю....)
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 22:24
балалайка
Юноша, не поднимай на Акроса голос
Юноша, не поднимай на Акроса голос
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 22:35
Цитата-/балалайкаЮноша, не поднимай на Акроса голос/
В услугах подвывал акрос я думаю не нуждается
Поэтому ловите косточку и отдыхайте
К акросу отношусь пока лояльно и комплиментарно
В услугах подвывал акрос я думаю не нуждается
Поэтому ловите косточку и отдыхайте
К акросу отношусь пока лояльно и комплиментарно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5610
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 22:44
Не пойму, что за бунт на корабле?Цитата:
Чаго не устртаивит в суд плиз. зачем тут плкатировать то
abaika95:
Чаго не устртаивит в суд плиз. зачем тут плкатировать то
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 23:13
Цитата:
для юнОши.
смотри не подавись косточкой-то
abaika95:
В услугах подвывал акрос я думаю не нуждается Поэтому ловите косточку и отдыхайте
В услугах подвывал акрос я думаю не нуждается Поэтому ловите косточку и отдыхайте
для юнОши.
смотри не подавись косточкой-то
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 23:18
Цитата-/Чаго не устртаивит в суд плиз. зачем тут плкатировать то/
Не путайте,рассуждать на форуме вполне нормально,для этого мы все здесь и сидим) а вот пикетировать и плакаты вешать вместо похода в суд это КЮ
Цитата-/для юнОши.смотри не подавись косточкой-то/
Нельзя подавится тем что кидаешь другим
Не путайте,рассуждать на форуме вполне нормально,для этого мы все здесь и сидим) а вот пикетировать и плакаты вешать вместо похода в суд это КЮ
Цитата-/для юнОши.смотри не подавись косточкой-то/
Нельзя подавится тем что кидаешь другим
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 1992
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 23:53
Цитата//Нельзя подавится тем что кидаешь другим//
Насмешил!
Считает, что это он манипулирует форумом, а сам "косточки" не хватает...
Насмешил!
Считает, что это он манипулирует форумом, а сам "косточки" не хватает...
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 20.09.20 - 05:34
Цитата:
Как писал К.Маркс своей дочери Эжени: "ничто человеческое нам не чуждо....."
abaika95:
была другая цель-нажива)
была другая цель-нажива)
Как писал К.Маркс своей дочери Эжени: "ничто человеческое нам не чуждо....."
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 20.09.20 - 05:37
Цитата:
Лишь бы не отрикошетило.
abaika95:
Нельзя подавится тем что кидаешь другим
Нельзя подавится тем что кидаешь другим
Лишь бы не отрикошетило.
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 20.09.20 - 12:48
Цитата-/Насмешил!Считает, что это он манипулирует форумом, а сам "косточки" не хватает./
Ни в коем разе не считаю так
Но так факту получается)
Цитата/Как писал К.Маркс своей дочери Эжени: "ничто человеческое нам не чуждо/
Ему может и не чуждо было,обычный немецкий буржуа любящий пиво а вот настоящие коммунисты я всегда считал что это про сверхчеловечность
Цитата-/Лишь бы не отрикошетило/
Надо уварачиваться)
Ни в коем разе не считаю так
Но так факту получается)
Цитата/Как писал К.Маркс своей дочери Эжени: "ничто человеческое нам не чуждо/
Ему может и не чуждо было,обычный немецкий буржуа любящий пиво а вот настоящие коммунисты я всегда считал что это про сверхчеловечность
Цитата-/Лишь бы не отрикошетило/
Надо уварачиваться)
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