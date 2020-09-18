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≡ "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39903
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
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Финальное судебное заседание по делу оштрафованного на 638 940 тенге за обед без маски ветврача Максима ПАДЕРИНА состоялось сегодня, 18 сентября, в административном суде Костаная. И сегодня же судья огласила решение - в пользу ветврача.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7559
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 21:32
#45
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Цитата:
abaika95:
Макс часто начинает разговор о тех вещах о которых не знает сути

Приведите пример пожалуйста.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
986
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 19.09.20 - 21:38
#46
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Цитата:
abaika95:
За этого Падерина выступило большинство?


К бабке не ходи: КОНЕЧНО большинство - это как в футюоле - болеют всегда за слабого, тем более все захотят лишний раз пнуть государство, да побольнее.

Цитата:
abaika95:
потом переквалифицировались в банкиров и новых кооператоров


А куда им было уйти: Горби их предал, Ельцин не захотел их брать в свою команду( там были уже Чубайс, Гайдар, Нечаев, Амон и пр.), у Назарбаева своих затьёв, дочек и племянников хватало.

Цитата:
abaika95:
уклонятся в обиду,


Уязвлённое самолюбие: ответить надо, а аргументов и возможностей не хватает.

Цитата:
abaika95:
если их учили этому в впш


Конечно учили: там я получил вторую специальность, совсем неизвестная тогда, в 90-х годах - СОЦИОЛОГИЯ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5052
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 22:18
#47
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Цитата-/Да, Сулемани тому пример/



Кто это? Честно первый раз слышу,можно общую перспективу истории





Цитата-/, в разрезе этого форума. Сделали бы срез пожирнее, например всегородской опрос - и тут он сорвал бы приз зрительских симпатий/


Да,но всегородской опрос не сделали,вы не можете утверждать то чего не случилось,а форум это закрытая территория в общем понимании субъективная,поэтому большинство не выступило,выступила толпа,а сейчас почему-то работает правило, чем громче кричишь тем больше ты прав и сразу следующий парадокс ниже



Цитата-/ А провела бы Украина - и большинство бы выбрало остаться в составе Украины. Подтасовку фактов никто не отменял. Про выборы 97% я промолчу/



Да. И по факту нельзя по вашему отрицать получается что сейчас выступление толпы за Падерина это не подтасовка фактов?


Цитата-/Мои последних 4 камента - и есть разъяснения, пока ниче обидного не увидел/


цитата/Не надо мои слова перевирать./

Первое проявление
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5052
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 22:23
#48
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Цитата-/Приведите пример пожалуйста/




Данный случай и есть пример


Цитата:
ACROS:



Цитата-/К бабке не ходи: КОНЕЧНО большинство - это как в футюоле - болеют всегда за слабого, тем более все захотят лишний раз пнуть государство, да побольнее/




В этом и есть парадокс,ирония и субъективность современной социальной атмосферы,будь он хоть маньяком главное он выступил против государства значит он автоматом правее, пример это губернатор Фургал,он убийца и вор,но он выступил против Москвы-значит он хороший)





Цитата-/А куда им было уйти: Горби их предал/


Я думал у настоящего коммуниста всегда есть догматика это борьба а у тех коммунистов значит была другая цель-нажива)





Цитата-/Уязвлённое самолюбие: ответить надо, а аргументов и возможностей не хватает./


Форум потихоньку в это и скатился
Дальше хуже )



Цитата-/там я получил вторую специальность, совсем неизвестная тогда, в 90-х годах - СОЦИОЛОГИЯ./




Да вы ещё и социолог!?
А я то думаю....)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
390
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 22:24
#49
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балалайка

Юноша, не поднимай на Акроса голос
:-(
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5052
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 22:35
#50
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Цитата-/балалайкаЮноша, не поднимай на Акроса голос/





В услугах подвывал акрос я думаю не нуждается

Поэтому ловите косточку и отдыхайте

К акросу отношусь пока лояльно и комплиментарно
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5610
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 19.09.20 - 22:44
#51
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Не пойму, что за бунт на корабле?Цитата:
abaika95:

Чаго не устртаивит в суд плиз. зачем тут плкатировать то :lol:
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