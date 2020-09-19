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В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по аномальной стоимости
В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по аномальной стоимости
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39903
В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по аномальной стоимости
Отправлено: 19.09.20 - 13:54
Антикоррупционщики выявили и такие факты, когда один поставщик продавал одинаковые аппараты ИВЛ в одну больницу по 17,5 миллиона тенге, а в другую - по 22 миллиона. При этом нынешняя стоимость аппарата снизилась уже до 14 миллионов
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7559
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 13:54
Цитата:
Закупка без накрутки на откат - вот что такое аномальная госзакупка ))
аномальных госзакупок
Закупка без накрутки на откат - вот что такое аномальная госзакупка ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5610
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 14:10
//Для Костанайской областной больницы аппарат обошелся в 17,5 миллиона тенге, для управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – 19 миллионов тенге, для медицинских центров Шымкента – более 22 миллионов тенге. А сейчас он продается уже за 14 миллионов тенге.//
Ну нормальное явление. Я покупаю к примеру айфоню новую модель за штуку баксов, через месяц он уже 800 всего стоит, а ещё пару месяцев и вообще может никому не нужен. Рынок, спрос - предложение.
Ну нормальное явление. Я покупаю к примеру айфоню новую модель за штуку баксов, через месяц он уже 800 всего стоит, а ещё пару месяцев и вообще может никому не нужен. Рынок, спрос - предложение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5610
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 14:13
//Учитывая объемы закупки ведомства, завышение стоимости медоборудования обошлось государству в убыток более 40 миллионов тенге. Она подчеркнула, что стоимость ИВЛ марки "Авента-М" во время пандемии снизилась в два раза.//
О государстве значит заботятся, оно хорошо конечно. А то что народ маски, которые то же государство носить обязывает, в 8-мь раз подорожали, никого не интересует.
О государстве значит заботятся, оно хорошо конечно. А то что народ маски, которые то же государство носить обязывает, в 8-мь раз подорожали, никого не интересует.
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 14:20
Цитата-/Для Костанайской областной больницы аппарат обошелся в 17,5 миллиона тенге, для управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – 19 миллионов тенге, для медицинских центров Шымкента – более 22 миллионов тенге./
И что в этой ситуации Костанай натворил?
То что купил дешевле чем остальные?
А сейчас эти уже ненужные аппараты в цене упали?)
И что в этой ситуации Костанай натворил?
То что купил дешевле чем остальные?
А сейчас эти уже ненужные аппараты в цене упали?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4103
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 16:43
На секунду представьте себе во времена Сталина на политбюро решают данную проблему.
В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по аномальной стоимости
Отправлено: 19.09.20 - 16:56
Цитата-/На секунду представьте себе во времена Сталина на политбюро решают данную проблему/
Вполне обыденно, на примере судебной системы
в августе 1948 года, решением Политбюро были отстранены от работы семь членов Верховного суда СССР, включая председателя высшего судебного органа страны Ивана Голякова и его зама Василия Ульриха. Одной из причин послужили факты злоупотреблений служебным положением некоторыми членами Верховного суда СССР и работниками его аппарата, которые за взятки снижали меры наказания и освобождали преступников. В судебной и правоохранительной системе главными посредниками в передаче взяток от подсудимых были адвокаты.[7] В 1948-49 гг. в СССР прошли три закрытых судебных процесса по коррупции. Из доклада прокурора СССР Григория Сафонова руководству страны следовало, что вся советская судебная система снизу доверху поражена коррупцией[10]:
Вполне обыденно, на примере судебной системы
в августе 1948 года, решением Политбюро были отстранены от работы семь членов Верховного суда СССР, включая председателя высшего судебного органа страны Ивана Голякова и его зама Василия Ульриха. Одной из причин послужили факты злоупотреблений служебным положением некоторыми членами Верховного суда СССР и работниками его аппарата, которые за взятки снижали меры наказания и освобождали преступников. В судебной и правоохранительной системе главными посредниками в передаче взяток от подсудимых были адвокаты.[7] В 1948-49 гг. в СССР прошли три закрытых судебных процесса по коррупции. Из доклада прокурора СССР Григория Сафонова руководству страны следовало, что вся советская судебная система снизу доверху поражена коррупцией[10]:
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 986
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 21:49
Цитата://Выявлены случаи, когда один поставщик (ТОО "Qazmed Leasing") продавал аппарат ИВЛ американского производства для медицинских учреждений различных регионов по цене с разницей до 8 миллионов тенге", - отметила Карипова. Для Костанайской областной больницы аппарат обошелся в 17,5 миллиона тенге, для управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – 19 миллионов тенге, для медицинских центров Шымкента – более 22 миллионов тенге. А сейчас он продается уже за 14 миллионов тенге.//
И где тут разница в 8 миллионов тенге: максимум в 4,5 миллионов тенге.
И где тут разница в 8 миллионов тенге: максимум в 4,5 миллионов тенге.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 390
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 21:55
Получается, что эти п... акиматоры заведомо ТРАНЖИРЯТ народное бабло.
тов.Берия, получите и распишитесь.
тов.Берия, получите и распишитесь.
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