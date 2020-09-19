Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39903
Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 10:15
Когда в принципе начала обсуждаться идея использования пенсионных денег, противники этой идеи во весь голос кричали: «Использовать нечего!». И вот использование разрешили – и тут же из используемой суммы хотят изъять 10% в пользу бюджета.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4103
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 10:15
Я привык жить не надеясь ни на кого, так будет и в старости, у меня есть семья, дети, я считаю что сделал достаточно, что бы они, дети не оставили меня без хлеба. Я много раз заявлял, мне не нужны ваши гроши, когда я состарюсь, мне они- деньги нужны сейчас. Так вот я много раз говорил, оставьте меня в покое и не просите у меня эти гребаные пенсионные отчисления, я даже готов написать расписку по этому поводу. Теперь в целом об этом фонде, пенсионном. На мой взгляд, какая-то игра непонятная в чьи ворота. Есть люди проживающие сто и более лет, а кто-то и не доживает до пенсии, фактически при одинаковом накоплении денег, первые в большом выигрыше, а вторые просто неудачники, как тут выбрать середину?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9377
Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 11:24
Почему фото автора статьи в очках.
Явно же что не медицинские.
И тема не о курортах
Неуважение в читателям.
Так считаю.
[Исправлено: alex_60, 19.09.2020 - 11:26]
Явно же что не медицинские.
И тема не о курортах
Неуважение в читателям.
Так считаю.
[Исправлено: alex_60, 19.09.2020 - 11:26]
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 12:03
Цитата:
О какой помощи вы говорите? Я когда свой пенсионный счет наполнял - там было 10 кусков зелени. А щас со всеми процентами и инвестиционными доходами и трех штук не осталось - сожрала инфляция. Вот спасибо, помогли
простите, когда вы одной рукой помогаете людям
О какой помощи вы говорите? Я когда свой пенсионный счет наполнял - там было 10 кусков зелени. А щас со всеми процентами и инвестиционными доходами и трех штук не осталось - сожрала инфляция. Вот спасибо, помогли
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 12:11
Цитата:
Да, и я так считаю
Это в представлении обывателя все деньги, которые взимаются сверх зарплаты, аккумулируются где-то там наверху в какую-то кубышку и расходуются на яхты и самолеты.
Да, и я так считаю
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5610
Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 12:58
Цитата:
Ну как о какой, людям помогают.
Помню, когда бумажки в 97-ом на выезд собирали, в пенсинноке я получил её сразу, ну да, чего там было, гроши. А вот родителям пришлось "отказную" подписывать, что претензий на пенсию не имеют. А куда баблосыы пенсионеров (моих родителей, да и других)делись? Одному Аллаху известно. А бумажки ещё выбивать приходилось или платить. Срок годности понимашь Не успел все вовремя собрать, на второй круг. Типа бизнес такой наверное был, не знаю как сейчас.
maxsaf:
О какой помощи вы говорите?
О какой помощи вы говорите?
Ну как о какой, людям помогают.
Помню, когда бумажки в 97-ом на выезд собирали, в пенсинноке я получил её сразу, ну да, чего там было, гроши. А вот родителям пришлось "отказную" подписывать, что претензий на пенсию не имеют. А куда баблосыы пенсионеров (моих родителей, да и других)делись? Одному Аллаху известно. А бумажки ещё выбивать приходилось или платить. Срок годности понимашь Не успел все вовремя собрать, на второй круг. Типа бизнес такой наверное был, не знаю как сейчас.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 986
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 21:22
Цитата:
Я то же ТАК считаю: когда пенсионными деньгами, КТО ТО якобы, ИНВЕСТИРОВАЛИ в заведомо банкротируемый азербайжданский банк - наверняка ЗНАЛИ куда уйдут деньги.
maxsaf:
и я так считаю
и я так считаю
Я то же ТАК считаю: когда пенсионными деньгами, КТО ТО якобы, ИНВЕСТИРОВАЛИ в заведомо банкротируемый азербайжданский банк - наверняка ЗНАЛИ куда уйдут деньги.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 936
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 21:36
Странно облагать 10% налога средства, распоряжаться которыми свободно ты не сможешь. Или лечение, или покупка недвижимости. Получается, они получат 10% налога с этих средств + получат больше налогов с поликлиник и застройщиков.
Сделайте возможность вывести деньги в кэш, и в этом случае берите 10% налога - будет справедливо.
Сделайте возможность вывести деньги в кэш, и в этом случае берите 10% налога - будет справедливо.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: elektron
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать