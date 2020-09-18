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≡ В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39903
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 18.09.20 - 13:24
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36 высших учебных заведений Казахстана в этом году не получили образовательные государственных гранты. В списке есть и один костанайский вуз. По словам заместителя председателя НПП «Атамекен» Олжаса Ордабаева, министерство в том числе опиралось на составленный ими список.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1991
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 19.09.20 - 14:41
#15
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Цитата:
abaika95:
А где тут разжигание ? Если ты имеем ввиду разжигание п***ов у шовистов то может быть,но за это статьи не предусмотрено)

То есть контекст её "речи" ничего не "разжигал"? Люди же тупые там сидели. А кто не тупой, тот "пророссийский шовинист"?
И да, такое выражение (пророссийский!!! шовинист!!!) может родиться только в мозгах дамочек, которые отрицают правила русского языка в склонении имён
Как некоторые отрицают правила цитирования

abaika95:
кто-то обиделся на ее слова?


Да боже упаси! Когда это "шовисты" "на кого-либо обижались? На то они и шовинисты!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5049
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 19.09.20 - 16:05
#16
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Цитата-/То есть контекст её "речи" ничего не "разжигал"?/



Некоторые люди со своим /проамериканским/пробританским/прокитайским/расизмом,колониализом,коммунизмом,фашизмом, нацизмом (кому как хочется,подставка на выбор) вы сидите не у себя. 25 лет прошло. Чего вы боитесь, казахи/немцы/русские/уйгуры?»



Кого где что разжигает?




Цитата-/да, такое выражение (пророссийский!!! шовинист!!!) может родиться только в мозгах дамочек, которые отрицают правила русского языка/


Эта такая уловка,специально для некоторых) чтобы разжечь очаги как раз у некоторой прослойки)





Цитата-/Да боже упаси! Когда это "шовисты" "на кого-либо обижались? На то они и шовинисты!/


Как у фашистов и нацистов есть прослойка скудоумных они и батхертят) один уже тут отметился)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13181
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 19.09.20 - 16:23
#17
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Цитата:
abaika95:
А где тут разжигание ?

В словах "вы сидите не у себя". Что это значит? Что значит "не у себя"? Что имелось ввиду под шовинизмом? Недоговоренность порождает неоднозначную трактовку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5049
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 19.09.20 - 16:34
#18
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Цитата:
Victor Yang:




Обращались в цитате к кому? К проросскийским шовинистам с тем же успехом могли обратится к проросскийским националистам либо к проросскийским национал-большевикам...
Вроде конкретно всё

кто тут считает себя шовинистом?


Шовинизм-идеология,суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования права на дискриминацию и угнетение других народов
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1991
Re: В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по...
Отправлено: 19.09.20 - 17:31
#19
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Цитата:
abaika95:
К проросскийским шовинистам с тем же успехом могли обратится к проросскийским националистам либо к проросскийским национал-большевикам...



Расшифруйте хотя бы, что такое "ПРОРОССИЙСКИЙ шовинизм"?
Понимаю, что такое "русский, немецкий" и т.д Но не понимаю, что такое ПРОНЕМЕЦКИЙ, ПРОАНГЛИЙСКИЙ... Кто носители этих шовинизмов?
А уж тем более "пророссийский"...В России сотни наций
Что за долбасы?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5049
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 19.09.20 - 17:42
#20
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Цитата-/Расшифруйте хотя бы, что такое "ПРОРОССИЙСКИЙ шовинизм"?/



Этот вопрос надо автору цитаты задавать,я могу интерпретировать только как я понял,русский шовинизм это идеология превосходства РУССКОЙ нации а пророссийкий шовинизм это идеология превосходства РОССИЙСКОЙ идентичности и государственности,ну как казах и казахстанец разные понятия?
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