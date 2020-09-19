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≡ Стоит ли списывать кредиты безработным казахстанцам - мнение экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39903
Стоит ли списывать кредиты безработным казахстанцам - мнение экспертов
Отправлено: 19.09.20 - 12:40
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В Казахстане в очередной раз прозвучало предложение списать кредиты безработным казахстанцам. Появилась оговорка: речь идет о тех, кто до пандемии исправно платил налоги. Мнения по этому поводу разделились: одни выступили за кредитную амнистию, другие считают, что это не решит проблему.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9377
Re: Стоит ли списывать кредиты безработным казахстанцам - мнение...
Отправлено: 19.09.20 - 12:40
#1
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дурдом.
по другому не скажу.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4103
Re: Стоит ли списывать кредиты безработным казахстанцам - мнение...
Отправлено: 19.09.20 - 16:55
#2
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Я думаю многие заёмщики с большим удовольствием отдали бы кредиты и с чистой совестью дальше продолжать жить,НО есть одно обстоятельство. У населения нет работы или хорошего источников дохода. В этой ситуации логично было бы предложить отсрочить оплату до лучших времён, разумеется без обдираловки в последующем.
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