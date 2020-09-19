Re: Стоит ли списывать кредиты безработным казахстанцам - мнение...

Отправлено: - 16:55

Я думаю многие заёмщики с большим удовольствием отдали бы кредиты и с чистой совестью дальше продолжать жить,НО есть одно обстоятельство. У населения нет работы или хорошего источников дохода. В этой ситуации логично было бы предложить отсрочить оплату до лучших времён, разумеется без обдираловки в последующем.