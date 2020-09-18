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В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
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