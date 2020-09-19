Отправлено: - 14:10

//Для Костанайской областной больницы аппарат обошелся в 17,5 миллиона тенге, для управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – 19 миллионов тенге, для медицинских центров Шымкента – более 22 миллионов тенге. А сейчас он продается уже за 14 миллионов тенге.//Ну нормальное явление. Я покупаю к примеру айфоню новую модель за штуку баксов, через месяц он уже 800 всего стоит, а ещё пару месяцев и вообще может никому не нужен. Рынок, спрос - предложение.