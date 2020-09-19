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≡ В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по аномальной стоимости
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39903
В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по аномальной стоимости
Отправлено: 19.09.20 - 13:54
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Антикоррупционщики выявили и такие факты, когда один поставщик продавал одинаковые аппараты ИВЛ в одну больницу по 17,5 миллиона тенге, а в другую - по 22 миллиона. При этом нынешняя стоимость аппарата снизилась уже до 14 миллионов
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7554
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 13:54
#1
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Цитата:
аномальных госзакупок

Закупка без накрутки на откат - вот что такое аномальная госзакупка ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5609
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 14:10
#2
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//Для Костанайской областной больницы аппарат обошелся в 17,5 миллиона тенге, для управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – 19 миллионов тенге, для медицинских центров Шымкента – более 22 миллионов тенге. А сейчас он продается уже за 14 миллионов тенге.//
Ну нормальное явление. Я покупаю к примеру айфоню новую модель за штуку баксов, через месяц он уже 800 всего стоит, а ещё пару месяцев и вообще может никому не нужен. Рынок, спрос - предложение. 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5609
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 14:13
#3
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//Учитывая объемы закупки ведомства, завышение стоимости медоборудования обошлось государству в убыток более 40 миллионов тенге. Она подчеркнула, что стоимость ИВЛ марки "Авента-М" во время пандемии снизилась в два раза.//
О государстве значит заботятся, оно хорошо конечно. А то что народ маски, которые то же государство носить обязывает, в 8-мь раз подорожали, никого не интересует. :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5044
Re: В регионах Казахстана массово закупили аппараты ИВЛ по...
Отправлено: 19.09.20 - 14:20
#4
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Цитата-/Для Костанайской областной больницы аппарат обошелся в 17,5 миллиона тенге, для управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – 19 миллионов тенге, для медицинских центров Шымкента – более 22 миллионов тенге./


И что в этой ситуации Костанай натворил?
То что купил дешевле чем остальные?
А сейчас эти уже ненужные аппараты в цене упали?)
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