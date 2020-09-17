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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 17.09.20 - 11:53
НЕ ДАЕМ БОЧКЕ ГНИТЬ
Многие на своих садовых участках и огородах используют железные бочки для хранения воды. Они очень удобны для этого, однако, со временем, они ржавеют и гниют и в них образовываются дырки.
После этого бочку только выкидывать. Некоторые вместо железных бочек используют пластмассовые, но они тоже имеют свои недостатки.
Железные бочки в большей степени ржавеют не от того, что в них находится вода, а от того, что соприкасаются с землей. Постоянно влажная земля разъедает днище бочки и сокращает срок ее использования. Поэтому, чтобы не допустить этого, поднимите бочку на какую-нибудь высоту, оставив под ней вентиляцию. Это могут быть камни, бруски, кирпичи или резиновая шина (в этом случае укрепите бочку еще кольями, чтобы не качалась).
Ну и желательно ее покрасить оставшимися у вас остатками краски. Служить теперь бочка будет значительно дольше. Удачи!
Многие на своих садовых участках и огородах используют железные бочки для хранения воды. Они очень удобны для этого, однако, со временем, они ржавеют и гниют и в них образовываются дырки.
После этого бочку только выкидывать. Некоторые вместо железных бочек используют пластмассовые, но они тоже имеют свои недостатки.
Железные бочки в большей степени ржавеют не от того, что в них находится вода, а от того, что соприкасаются с землей. Постоянно влажная земля разъедает днище бочки и сокращает срок ее использования. Поэтому, чтобы не допустить этого, поднимите бочку на какую-нибудь высоту, оставив под ней вентиляцию. Это могут быть камни, бруски, кирпичи или резиновая шина (в этом случае укрепите бочку еще кольями, чтобы не качалась).
Ну и желательно ее покрасить оставшимися у вас остатками краски. Служить теперь бочка будет значительно дольше. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 18.09.20 - 12:39
ПОТЕКЛА ТРУБА
Появление ржавых потеков и луж - верный признак протечки трубы. Хорошо, что не бьет уже струей. Любая проблема может быть решена. Поэтому нужно успокоиться и заняться ремонтом самому(ой).
Самый простой способ устранения течи- механический. Нужны проволока (желательно вязальная) или покупной хомут и кусок резины (от шланга, камеры велосипеда или резиновых перчаток). Если есть возможность, отключите подачу воды и подготовьте место работы (сдвиньте мебель, положите сухие тряпки, разложите инструмент).
Если из свища вода бьет под напором, остановить ее можно деревянным чопиком или наложить на свищ небольшой кусок толстой резины (а лучше сырой резины) и затянуть хомутом.
Удачи! Продолжение следует.
Появление ржавых потеков и луж - верный признак протечки трубы. Хорошо, что не бьет уже струей. Любая проблема может быть решена. Поэтому нужно успокоиться и заняться ремонтом самому(ой).
Самый простой способ устранения течи- механический. Нужны проволока (желательно вязальная) или покупной хомут и кусок резины (от шланга, камеры велосипеда или резиновых перчаток). Если есть возможность, отключите подачу воды и подготовьте место работы (сдвиньте мебель, положите сухие тряпки, разложите инструмент).
Если из свища вода бьет под напором, остановить ее можно деревянным чопиком или наложить на свищ небольшой кусок толстой резины (а лучше сырой резины) и затянуть хомутом.
Удачи! Продолжение следует.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 913
Советы на каждый день
Отправлено: 18.09.20 - 12:56
Цитата:
Не могу не заметить в качестве альтернативы, что в продаже имеются жидкости- "Преобразователь ржавчины", "Нейтрализатор ржавчины" и т.п. Стоят копейки, эффект отличный, автомаляры такими пользуются активно...
простой и недорогой способ их очистки
Не могу не заметить в качестве альтернативы, что в продаже имеются жидкости- "Преобразователь ржавчины", "Нейтрализатор ржавчины" и т.п. Стоят копейки, эффект отличный, автомаляры такими пользуются активно...
Советы на каждый день
Отправлено: 19.09.20 - 12:04
ХОМУТЫ
Хомут- стяжное приспособление в виде кольца. Его стягивание обеспечивает специальный механизм - винт, червячный замок или шплинт. Это копеечное изделие можно без проблем найти в продаже. Минусы покупных хомутов- это ослабление узлов крепления и сложности при демонтаже.
ВИДЫ ХОМУТОВ.
Чтобы устранить течь, нужно подобрать правильный хомут. Его диаметр должен соответствовать диаметру трубы. Кроме того, конструкция должна содержать резиновый уплотнитель. Резинку под хомут можно вырезать самостоятельно.
Хомуты бывают нескольких видов.
Самый распространенный вид. Представляет собой ленту с червячным винтом в корпусе. Винт приводит ленту в движение, тем самым расширяя или стягивая кольцо.
Состоит из длинной ленты и зажимов. Из него можно делать хомуты на трубы любой толщины.
представляет собой две полукруглые металлические скобы, которые затягиваются винтами по бокам. Выдерживает средние нагрузки.
Предназначен для эксплуатации в условиях высокой вибрации ( в канализационных системах, насосных шлангах).
Крепление в виде кольца, концы которого содержат петли со штифтами. Способен выдерживать сильные нагрузки.
Ушной, пружинный, хомут- защелка.
Перед установкой покупной хомут раскручивают и затем закручивают его на трубе отверткой или ключом. Обычно скрутку продолжают делать до тех пор, пока вода не перестанет капать. Но если трубы старые, то небольшую протечку оставляют. В течение суток резина принимает правильное положение и герметизирует отверстие.
Бандажи и хомуты относят к механическим способам ремонта. Кроме того, существуют сварочный и химический метод. Первый предполагает пайку. Второй- восстановление трубы с помощью специального клея, герметика, холодной сварки. Однако эти методы требуют остановки работы системы.
Удачи!
Хомут- стяжное приспособление в виде кольца. Его стягивание обеспечивает специальный механизм - винт, червячный замок или шплинт. Это копеечное изделие можно без проблем найти в продаже. Минусы покупных хомутов- это ослабление узлов крепления и сложности при демонтаже.
ВИДЫ ХОМУТОВ.
Чтобы устранить течь, нужно подобрать правильный хомут. Его диаметр должен соответствовать диаметру трубы. Кроме того, конструкция должна содержать резиновый уплотнитель. Резинку под хомут можно вырезать самостоятельно.
Хомуты бывают нескольких видов.
Самый распространенный вид. Представляет собой ленту с червячным винтом в корпусе. Винт приводит ленту в движение, тем самым расширяя или стягивая кольцо.
Состоит из длинной ленты и зажимов. Из него можно делать хомуты на трубы любой толщины.
представляет собой две полукруглые металлические скобы, которые затягиваются винтами по бокам. Выдерживает средние нагрузки.
Предназначен для эксплуатации в условиях высокой вибрации ( в канализационных системах, насосных шлангах).
Крепление в виде кольца, концы которого содержат петли со штифтами. Способен выдерживать сильные нагрузки.
Ушной, пружинный, хомут- защелка.
Перед установкой покупной хомут раскручивают и затем закручивают его на трубе отверткой или ключом. Обычно скрутку продолжают делать до тех пор, пока вода не перестанет капать. Но если трубы старые, то небольшую протечку оставляют. В течение суток резина принимает правильное положение и герметизирует отверстие.
Бандажи и хомуты относят к механическим способам ремонта. Кроме того, существуют сварочный и химический метод. Первый предполагает пайку. Второй- восстановление трубы с помощью специального клея, герметика, холодной сварки. Однако эти методы требуют остановки работы системы.
Удачи!
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