Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления

Отправлено: - 10:15

Я привык жить не надеясь ни на кого, так будет и в старости, у меня есть семья, дети, я считаю что сделал достаточно, что бы они, дети не оставили меня без хлеба. Я много раз заявлял, мне не нужны ваши гроши, когда я состарюсь, мне они- деньги нужны сейчас. Так вот я много раз говорил, оставьте меня в покое и не просите у меня эти гребаные пенсионные отчисления, я даже готов написать расписку по этому поводу. Теперь в целом об этом фонде, пенсионном. На мой взгляд, какая-то игра непонятная в чьи ворота. Есть люди проживающие сто и более лет, а кто-то и не доживает до пенсии, фактически при одинаковом накоплении денег, первые в большом выигрыше, а вторые просто неудачники, как тут выбрать середину?