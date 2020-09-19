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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39901
Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 10:15
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Когда в принципе начала обсуждаться идея использования пенсионных денег, противники этой идеи во весь голос кричали: «Использовать нечего!». И вот использование разрешили – и тут же из используемой суммы хотят изъять 10% в пользу бюджета.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4101
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 10:15
#1
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Я привык жить не надеясь ни на кого, так будет и в старости, у меня есть семья, дети, я считаю что сделал достаточно, что бы они, дети не оставили меня без хлеба. Я много раз заявлял, мне не нужны ваши гроши, когда я состарюсь, мне они- деньги нужны сейчас. Так вот я много раз говорил, оставьте меня в покое и не просите у меня эти гребаные пенсионные отчисления, я даже готов написать расписку по этому поводу. Теперь в целом об этом фонде, пенсионном. На мой взгляд, какая-то игра непонятная в чьи ворота. Есть люди проживающие сто и более лет, а кто-то и не доживает до пенсии, фактически при одинаковом накоплении денег, первые в большом выигрыше, а вторые просто неудачники, как тут выбрать середину?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9366
Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 11:24
#2
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Почему фото автора статьи в очках.
Явно же что не медицинские.
И тема не о курортах
Неуважение в читателям.
Так считаю.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2020 - 11:26]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7551
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: О налоге на пенсионные накопления
Отправлено: 19.09.20 - 12:03
#3
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Цитата:
простите, когда вы одной рукой помогаете людям

О какой помощи вы говорите? Я когда свой пенсионный счет наполнял - там было 10 кусков зелени. А щас со всеми процентами и инвестиционными доходами и трех штук не осталось - сожрала инфляция. Вот спасибо, помогли :lol:
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