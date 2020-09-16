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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20043
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 14:21
#4486
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С чего вы - взяли? Что Ионенко - украинец?... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7548
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 19:16
#4487
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Цитата:
drakon:
Смотрю, меня абайка - не боится...

А должен?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9365
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 20:20
#4488
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Цитата:
drakon:
чего вы - взяли? Что Ионенко - украинец?..


Аким Костанайской области Кулагин С.В. 18 октября 2010 года на активе Денисовского района представил Ионенко Виктора Николаевича, назначенного акимом Денисовского района.Ионенко В.Н., 1970 года рождения, украинец, образование высшее, в 1992 году окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт. Владение языками - русский
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20043
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.09.20 - 20:36
#4489
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Цитата:
alex_60:
Владение языками - русский

А Украинским?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9365
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.09.20 - 23:16
#4490
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Ты про поляков прочитал, что я писал?.
Согласен или нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9365
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.20 - 00:56
#4491
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Цитата:
drakon:
Вот - стервец. Попил у меня Молока.

Жалко что ли
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20043
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.09.20 - 03:20
#4492
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Цитата:
alex_60:
Согласен или нет?

Конечно, согласен... :lol: :-o
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