[/URL спустя месяц он же пишет. [URL=http://www.radikal.ru] Люди он кто?, Я спросил в онкологии. Попросился к нему. Что б он мне все объяснил. В пр емной онкологии сказали у нас он не работает. Я не понял аппарат работает, а человек делает результаты и сказали у нас он не работает. Соколов я ж тебя найду)
Ох, Vit). Не он, а она. Не Соколов, а Сокол. Конкретно что непонятно? После ковидной пневмонии последствия в легких рассасываются долго. Доктор пишет в заключении, что они еще видны, но потихоньку проходят. Ваш лечащий врач вам все объяснит, а если рентгенологи при их загрузки будут объяснять все каждому пациенту - работа остановится. Ну и как всегда у вас - на мой взгляд - уровень фамильярности зашкаливает.
Получается что почти через год с хвостиком у меня юбилей. 10 лет будет. Я столько не в одном "мутном" сайте не тусил:)) РЕДАКЦИЯ что вы мне подарите? Хочу сувенирку на память. Например че нибудь долгостоещее. Не брелок, не часы. Например Можно кружку, тарелку, а лучше всего часы золотые) зачем? Скорей всего уйду скоро как и Марик рудненский и другие. Взрослею, становятся скучно баловатся) че нибудь на память хочу оставить.
Цитата:
JereK:
Я уже писал и не раз. Повторяю. Я не принимаю наркотики. С детства не курю. Пиво, ну 2-5кружек в ГОД- Так случайно где то под компанию. А так не люблю и не пью. А Алкоголь? Да стабильно и всегда без вариантов употребляю в день рождения-праздники - вылозки на природу-встреча с однокласниками-корпоративы. Фото тыщы. Не в одном я лицом в салате не валяюсь!
Почему НГ стало цензурой для сообщений На форуме По политическим вопросам в мире? Только не надо, в личку, номер поста. Это и так все видят. И читают перед тем как. А ответа от вас в личку никогда не получишь. От Гафурова точно.
Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 92.52 Ko -