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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9773
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.08.20 - 16:13
#3011
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[/URL спустя месяц он же пишет. [URL=http://www.radikal.ru] Люди он кто?, Я спросил в онкологии. Попросился к нему. Что б он мне все объяснил. В пр емной онкологии сказали у нас он не работает. Я не понял аппарат работает, а человек делает результаты и сказали у нас он не работает. Соколов я ж тебя найду) :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9773
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.08.20 - 16:28
#3012
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Соколов я не один. Вот тут мы после выписки спустя месяц. Три. Это мы празднуем выписку спустя месяц. Вот такие мы, абсолютно разные а встречаемся.


[Исправлено: Vit, 22.08.2020 - 15:32]

[Исправлено: Vit, 22.08.2020 - 15:43]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9773
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.08.20 - 16:28
#3013
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Не кто не курит
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
340
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.08.20 - 20:59
#3014
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Цитата:
Rexyn:
Починили

Вторые сутки не могу добавить новость о покусанной девочке в Костанае . Благодарит , но не показывает
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Ольга Колоколова
§ Ольга Колоколова
Модератор
(Администрация сайта)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.12.06
Сообщений:
2427
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.08.20 - 22:30
#3015
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Цитата:
Соколов я ж тебя найду) :lol:
Ох, Vit). Не он, а она. Не Соколов, а Сокол. Конкретно что непонятно? После ковидной пневмонии последствия в легких рассасываются долго. Доктор пишет в заключении, что они еще видны, но потихоньку проходят. Ваш лечащий врач вам все объяснит, а если рентгенологи при их загрузки будут объяснять все каждому пациенту - работа остановится. Ну и как всегда у вас - на мой взгляд - уровень фамильярности зашкаливает.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1434
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.08.20 - 23:36
#3016
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Уровень алкоголя в крови там зашкаливает. Такое ощущение что всегда.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
236
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.08.20 - 11:02
#3017
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Цитата:
Я:
Вторые сутки не могу добавить новость о покусанной девочке в Костанае . Благодарит , но не показывает


После добавления на сайт, новость попадает на модерацию. И только потом администрация сайта публикует ее. Но мы не публикуем новости, авторами которых являются местные СМИ. Такова политика редакции.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9773
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.09.20 - 22:08
#3018
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Получается что почти через год с хвостиком у меня юбилей. 10 лет будет. Я столько не в одном "мутном" сайте не тусил:)) РЕДАКЦИЯ что вы мне подарите? Хочу сувенирку на память. Например че нибудь долгостоещее. Не брелок, не часы. Например Можно кружку, тарелку, а лучше всего часы золотые) зачем? Скорей всего уйду скоро как и Марик рудненский и другие. Взрослею, становятся скучно баловатся) че нибудь на память хочу оставить.

Цитата:
JereK:
Я уже писал и не раз. Повторяю. Я не принимаю наркотики. С детства не курю. Пиво, ну 2-5кружек в ГОД- Так случайно где то под компанию. А так не люблю и не пью. А Алкоголь? Да стабильно и всегда без вариантов употребляю в день рождения-праздники - вылозки на природу-встреча с однокласниками-корпоративы. Фото тыщы. Не в одном я лицом в салате не валяюсь! :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9773
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.09.20 - 20:01
#3019
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Вот такую хочу. Где можно купить? На жд вокзале часто бываю. в киоск ваш заглянул. Нету.

С персональной подписью. Для меня)))

[Исправлено: Vit, 07.09.2020 - 19:03]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.09.20 - 23:26
#3020
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Почему НГ стало цензурой для сообщений
На форуме
По политическим вопросам в мире?
Только не надо, в личку, номер поста.
Это и так все видят.
И читают перед тем как.
А ответа от вас в личку никогда не получишь. От Гафурова точно.
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