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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 848 из 849«1...846847848849»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 20:42
#12706
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В пятницу вечером доделываются дела за неделю, остатки так сказать.
Чтобы потом отдохнуть в тишине.
Прогуляться, посмотреть как падают осенние желтые листья.
Вспомнить стихи Есенина про осень -
Отговорила роща золотая-например.

[Исправлено: alex_60, 18.09.2020 - 20:42]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 20:44
#12707
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Выкопать картошку тоже осеннее дело.
В пятницу.
Сегодня я его сделал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 20:59
#12708
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Шесть матчей Барыса перенесены.
Команда заболела кв.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 20:59
#12709
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Астана, Кайрат, Кайсар вылетели из евро кубков.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:34
#12710
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:41
#12711
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Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что секс с 15-летней девушкой из его партии был ошибкой

И такие люди решают, быть СВ2 или не быть.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20042
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:46
#12712
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Цитата:
alex_60:
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что секс с 15-летней девушкой из его партии был ошибкой

А в Нур-Отан, 15-летних, что не принимают?... :lol: :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7548
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:47
#12713
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Че в партии делала малолетка? Откуда у нее в 15 лет сформированные политические убеждения?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:55
#12714
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Цитата:
drakon:
А в Нур-Отан, 15-летних, что не принимают?..


А при чем тут нур-отан?
Ты это, расслабься, таблетку от инфаркта Выпей, не волнуйся за весь мир.
Он уж сам как то...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:56
#12715
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Цитата:
maxsaf:
Че в партии делала малолетка? Откуда у нее в


Датский вариант Греты. Т.
Наверное.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:03
#12716
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Что то от политиков Германии столько вони идёт. На самом высшем уровне.
Отравили блогера в дойчланд бутылкой , кто то виноват.
Колесникова в РБ мутила,закрыли, житель ФРГ
С 2007года,флейтистка.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20042
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:19
#12717
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Сегодня Пятница... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:22
#12718
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В последние годы, да и по последним событиям видно, что старушка Европа-
51 штат США. Что скажут то и делают.
Даже у отдельного штата в Америке прав больше.
Решили закрыть порт Мукран в Германии,
Всё встали по стойке. Что делать не знают. Пригласили блогера в гости.
Отравили. Можно отчитаться.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:23
#12719
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Цитата:
drakon:
Сегодня Пятница..


хорошая память, гуд.
А завтра?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20042
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:45
#12720
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Цитата:
alex_60:
А завтра?

Ты же наверное,после уборки картошки,
шашлык - кушАл,знаешь что будет завтра... :lol: ;-)
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