Отправлено: - 22:40

При этом на 1 курсе – 3, на 2-м – 6, на 3-м – 5, на 4-м курсе – 1 513.

Цитата:Как говорила одна мадам - народ смышленный с рождения, че время терять - сразу после школы - на 4 курс поступают