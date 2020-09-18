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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 20:42
В пятницу вечером доделываются дела за неделю, остатки так сказать.
Чтобы потом отдохнуть в тишине.
Прогуляться, посмотреть как падают осенние желтые листья.
Вспомнить стихи Есенина про осень -
Отговорила роща золотая-например.
[Исправлено: alex_60, 18.09.2020 - 20:42]
Чтобы потом отдохнуть в тишине.
Прогуляться, посмотреть как падают осенние желтые листья.
Вспомнить стихи Есенина про осень -
Отговорила роща золотая-например.
[Исправлено: alex_60, 18.09.2020 - 20:42]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 20:44
Выкопать картошку тоже осеннее дело.
В пятницу.
Сегодня я его сделал.
В пятницу.
Сегодня я его сделал.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 20:59
Шесть матчей Барыса перенесены.
Команда заболела кв.
Команда заболела кв.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 20:59
Астана, Кайрат, Кайсар вылетели из евро кубков.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:34
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:41
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что секс с 15-летней девушкой из его партии был ошибкой
И такие люди решают, быть СВ2 или не быть.
И такие люди решают, быть СВ2 или не быть.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:46
Цитата:
А в Нур-Отан, 15-летних, что не принимают?...
alex_60:
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что секс с 15-летней девушкой из его партии был ошибкой
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что секс с 15-летней девушкой из его партии был ошибкой
А в Нур-Отан, 15-летних, что не принимают?...
(Полноправные пользователи)
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- 7548
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:47
Че в партии делала малолетка? Откуда у нее в 15 лет сформированные политические убеждения?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:55
Цитата:
А при чем тут нур-отан?
Ты это, расслабься, таблетку от инфаркта Выпей, не волнуйся за весь мир.
Он уж сам как то...
drakon:
А в Нур-Отан, 15-летних, что не принимают?..
А в Нур-Отан, 15-летних, что не принимают?..
А при чем тут нур-отан?
Ты это, расслабься, таблетку от инфаркта Выпей, не волнуйся за весь мир.
Он уж сам как то...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 21:56
Цитата:
Датский вариант Греты. Т.
Наверное.
maxsaf:
Че в партии делала малолетка? Откуда у нее в
Че в партии делала малолетка? Откуда у нее в
Датский вариант Греты. Т.
Наверное.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:03
Что то от политиков Германии столько вони идёт. На самом высшем уровне.
Отравили блогера в дойчланд бутылкой , кто то виноват.
Колесникова в РБ мутила,закрыли, житель ФРГ
С 2007года,флейтистка.
Отравили блогера в дойчланд бутылкой , кто то виноват.
Колесникова в РБ мутила,закрыли, житель ФРГ
С 2007года,флейтистка.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:19
Сегодня Пятница...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:22
В последние годы, да и по последним событиям видно, что старушка Европа-
51 штат США. Что скажут то и делают.
Даже у отдельного штата в Америке прав больше.
Решили закрыть порт Мукран в Германии,
Всё встали по стойке. Что делать не знают. Пригласили блогера в гости.
Отравили. Можно отчитаться.
51 штат США. Что скажут то и делают.
Даже у отдельного штата в Америке прав больше.
Решили закрыть порт Мукран в Германии,
Всё встали по стойке. Что делать не знают. Пригласили блогера в гости.
Отравили. Можно отчитаться.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:23
Цитата:
хорошая память, гуд.
А завтра?
drakon:
Сегодня Пятница..
Сегодня Пятница..
хорошая память, гуд.
А завтра?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.09.20 - 22:45
Цитата:
Ты же наверное,после уборки картошки,
шашлык - кушАл,знаешь что будет завтра...
alex_60:
А завтра?
А завтра?
Ты же наверное,после уборки картошки,
шашлык - кушАл,знаешь что будет завтра...
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