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"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
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Я робот(Пользователи)
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"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
Финальное судебное заседание по делу оштрафованного на 638 940 тенге за обед без маски ветврача Максима ПАДЕРИНА состоялось сегодня, 18 сентября, в административном суде Костаная. И сегодня же судья огласила решение - в пользу ветврача.
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"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:20
При тоталитарной системе закон может не нравиться большинству. При демократии - такого быть не должно
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:30
Цитата-/Тохта/
Здесь нельзя на другом языке кроме Рускага общаться,осторожно,немцы не спят,могут сдать)
Цитата-/Ношение маски - это полумера/
В условиях пандемии это догма
Цитата-/Какое наказание предусмотрено за нарушение процедуры регистрации?/
Сделай запрос в органы юстиции,пусть разьяснят,потом нам расскажешь)
Цитата-/идут на поводу у всяких собак? Это как?Окренеть можно,от того, что я узнал проКазахстанское Правосудие../
Да прикинь бывает такое,всякие начинают ныть и всё считай пропало,смотри инфаркт так схватишь новое узнавать для себя,советую тебе не читать наши новости
Цитата-/Ну и где им штраф в 600 000 раз то же самое?/
Ну видишь не смогли доказать поэтому и штрафа нет)
Цитата-/Общественное мнение не стоит недооценивать/
Общественное мнение как падшая одинокая женщина,кто больше заплатит тому она и прислуживает а если на жалость надавить то это ещё выгоднее)
Цитата-/Если встает выбор между законом и мнением большинства - это указывает на недемократичность закона, вот и все./
То есть если завтра за маньяка выйдет толпа народу к суду и начнут каяться что маньяк благородный человек, то суду надо исходить из мнения большинства а не руководствоваться законом?) Власть толпы и площади чревата одним, на этой волне придет к власти тот кто эту толпу потом размажет танками по площади,все к этому идёт
Здесь нельзя на другом языке кроме Рускага общаться,осторожно,немцы не спят,могут сдать)
Цитата-/Ношение маски - это полумера/
В условиях пандемии это догма
Цитата-/Какое наказание предусмотрено за нарушение процедуры регистрации?/
Сделай запрос в органы юстиции,пусть разьяснят,потом нам расскажешь)
Цитата-/идут на поводу у всяких собак? Это как?Окренеть можно,от того, что я узнал проКазахстанское Правосудие../
Да прикинь бывает такое,всякие начинают ныть и всё считай пропало,смотри инфаркт так схватишь новое узнавать для себя,советую тебе не читать наши новости
Цитата-/Ну и где им штраф в 600 000 раз то же самое?/
Ну видишь не смогли доказать поэтому и штрафа нет)
Цитата-/Общественное мнение не стоит недооценивать/
Общественное мнение как падшая одинокая женщина,кто больше заплатит тому она и прислуживает а если на жалость надавить то это ещё выгоднее)
Цитата-/Если встает выбор между законом и мнением большинства - это указывает на недемократичность закона, вот и все./
То есть если завтра за маньяка выйдет толпа народу к суду и начнут каяться что маньяк благородный человек, то суду надо исходить из мнения большинства а не руководствоваться законом?) Власть толпы и площади чревата одним, на этой волне придет к власти тот кто эту толпу потом размажет танками по площади,все к этому идёт
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:38
Цитата:
Я и говорю, что Казахский суд, руководствовался - Законом.
А не шёл на поводу у толпы. Абайка сам обгаживает,
Казахстанский Суд...
abaika95:
то суду надо исходить из мнения большинства а не руководствоваться законом?)
то суду надо исходить из мнения большинства а не руководствоваться законом?)
Я и говорю, что Казахский суд, руководствовался - Законом.
А не шёл на поводу у толпы. Абайка сам обгаживает,
Казахстанский Суд...
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:43
Цитата-/Абайка сам обгаживает,Казахстанский Суд.../
А что это запрещено здесь? Или у тебя тут монополия на гадсвто?)
А что это запрещено здесь? Или у тебя тут монополия на гадсвто?)
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:43
Цитата:
У меня лекарства есть, от инфаркта...
[Исправлено: drakon, 18.09.2020 - 20:47]
абайка95:
смотри инфаркт так схватишь новое узнавать
смотри инфаркт так схватишь новое узнавать
У меня лекарства есть, от инфаркта...
[Исправлено: drakon, 18.09.2020 - 20:47]
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 20:56
Цитата:
Да, очень интересные новости...
abaika95:
советую тебе не читать наши новости
советую тебе не читать наши новости
Да, очень интересные новости...
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 21:00
Цитата:
Тебе - разрешено нам - нет...
абайка95:
А что это запрещено здесь? И
А что это запрещено здесь? И
Тебе - разрешено нам - нет...
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 21:42
Цитата:
Нет, толпа это не большинство. Не надо мои слова перевирать.
abaika95:
То есть если завтра за маньяка выйдет толпа народу к суду и начнут каяться что маньяк благородный человек
То есть если завтра за маньяка выйдет толпа народу к суду и начнут каяться что маньяк благородный человек
Нет, толпа это не большинство. Не надо мои слова перевирать.
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