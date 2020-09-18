"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?

Отправлено: - 20:30

Цитата-/Тохта/







Здесь нельзя на другом языке кроме Рускага общаться,осторожно,немцы не спят,могут сдать)









Цитата-/Ношение маски - это полумера/





В условиях пандемии это догма









Цитата-/Какое наказание предусмотрено за нарушение процедуры регистрации?/





Сделай запрос в органы юстиции,пусть разьяснят,потом нам расскажешь)











Цитата-/идут на поводу у всяких собак? Это как?Окренеть можно,от того, что я узнал проКазахстанское Правосудие../







Да прикинь бывает такое,всякие начинают ныть и всё считай пропало,смотри инфаркт так схватишь новое узнавать для себя,советую тебе не читать наши новости









Цитата-/Ну и где им штраф в 600 000 раз то же самое?/





Ну видишь не смогли доказать поэтому и штрафа нет)











Цитата-/Общественное мнение не стоит недооценивать/





Общественное мнение как падшая одинокая женщина,кто больше заплатит тому она и прислуживает а если на жалость надавить то это ещё выгоднее)











Цитата-/Если встает выбор между законом и мнением большинства - это указывает на недемократичность закона, вот и все./







То есть если завтра за маньяка выйдет толпа народу к суду и начнут каяться что маньяк благородный человек, то суду надо исходить из мнения большинства а не руководствоваться законом?) Власть толпы и площади чревата одним, на этой волне придет к власти тот кто эту толпу потом размажет танками по площади,все к этому идёт