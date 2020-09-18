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≡ Погода в Костанайской области: возвращение дождей и похолодание, ветер в комплекте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39900
Погода в Костанайской области: возвращение дождей и похолодание, ветер в комплекте
Отправлено: 18.09.20 - 20:49
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По прогнозам синоптиков, в субботу при переменной облачности осадков на территории Костанайской области не ожидается. В воскресенье и понедельник на большей части территории области, включая Костанай, пройдут дожди.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9353
Re: Погода в Костанайской области: возвращение дождей и...
Отправлено: 18.09.20 - 20:49
#1
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Да это так. Погода будет осенняя.
Дождь, ветер. Это потому то урожай собирают зерновых.
Битва за урожай. Виновата.
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