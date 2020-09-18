Отправлено: - 16:55

юля елиссева:

прописать в законе механизм

abaika95:

выигрывать в нашем беззубом суде свои дела?

Цитата:Это уже дело самого Падерина - он может подать отдельный гражданский иск на возмещение материального и морально-репутационного ущерба на этих сотрудников гос.органов.Цитата:Согласен: судебный процесс - это прежде всего - СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ сторон, проще говоря кто как подготовился: гос.органы подготовились совсем плохо, можно сказать пришли НА ДЕРЕВНЮ к БАБУШКЕ - думали прокатить всё на ШАРУ, - не получилось: ГНАТЬ ИХ НАДО за ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ к СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ С РАБОТЫ; Сторона же Падерина подготовилась КАПИТАЛЬНО - поэтому ОНИ и выиграли. Честь им и хвала. Не зря едят свой хдеб.