Прогноз на 5 дней
переменная облачность+15°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 54% влажность
  • З-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39899
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финальное судебное заседание по делу оштрафованного на 638 940 тенге за обед без маски ветврача Максима ПАДЕРИНА состоялось сегодня, 18 сентября, в административном суде Костаная. И сегодня же судья огласила решение - в пользу ветврача.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1728
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 15:28
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если в суде была доказана невиновность Пандерина, следовательно дело было сфабриковано. Должны ли теперь нести ответственность участковый Ромазанов и ведущий специалист Жанакаева? Может стоит прописать в законе механизм компенсации расходов предпринимателя на услуги защитника и моральную компенсацию за все издержки связанные с тем что он был вынужден доказывать свою невиновность. Думаю следует, как минимум материально наказывать таких служащих, которые дела фабрикуют.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1989
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 16:33
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Должны ли теперь нести ответственность участковый Ромазанов и ведущий специалист Жанакаева?



По правде - должны! На работе - за непрофессионализм (если не имели место корыстные намерения ободрать жертву, что ещё хуже). А по суду - возместить судебные издержки и компенсировать моральный ущерб Падерину. Вот тогда этим мелким государственным сошкам было бы неповадно мнить, что им всё сойдёт с рук!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
981
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 16:55
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
прописать в законе механизм


Это уже дело самого Падерина - он может подать отдельный гражданский иск на возмещение материального и морально-репутационного ущерба на этих сотрудников гос.органов.

Цитата:
abaika95:
выигрывать в нашем беззубом суде свои дела?


Согласен: судебный процесс - это прежде всего - СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ сторон, проще говоря кто как подготовился: гос.органы подготовились совсем плохо, можно сказать пришли НА ДЕРЕВНЮ к БАБУШКЕ - думали прокатить всё на ШАРУ, - не получилось: ГНАТЬ ИХ НАДО за ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ к СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ С РАБОТЫ; Сторона же Падерина подготовилась КАПИТАЛЬНО - поэтому ОНИ и выиграли. Честь им и хвала. Не зря едят свой хдеб.
Профайл
l
§ ladas
(Пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
29
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 17:35
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты как здорово! Поздравляю Максима! А у кого кипит кое-что находящееся пониже спины, могут с удовольствием наконец заткнуться и не портить воздух окружающим. Всем счастья, здоровья и любви!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5032
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 17:49
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ гос.органы подготовились совсем плохо, можно сказать пришли НА ДЕРЕВНЮ к БАБУШКЕ/



И подготовились плохо и не учли момент что суды теперь учитывают "резонанс" видосиков проще говоря боятся общественного порицания,дело Розинова яркий тому пример,хотите отмазать человека,наймите хорошего адвоката и дивизию плакальщиц а ещё видосик запишите где вы манипулируете фактами и все успех обеспечен) с Ефремовым тоже самое хотели сделать,не получилось там Адвокат переборщил)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5605
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 17:52
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решающим было, цитата:
//- Пункт, который на момент вынесения штрафа был в постановления санврача, рекомендовал ношение маски вне мест проживания, а требовал - в общественных местах, - прокомментировала судья.//
Грамотный и правильный подход. ;-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 47 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 83.57 Ko -