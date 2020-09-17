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Молчать бесполезно, говорить страшно
Молчать бесполезно, говорить страшно
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 39899
Молчать бесполезно, говорить страшно
Отправлено: 17.09.20 - 08:55
В конце августа 2020 года студенты КРУ активно распространяли в Интернете призыв о помощи - они были возмущены планами о повышении стоимости обучения. В период пандемии многие студенты и их родители лишились дохода, поэтому не могли оплачивать подорожавшие услуги вуза. Причем практически все, кто возмущался в соцсетях, наотрез отказались говорить с журналистом «НГ» на ту же тему. Объяснения звучали одинаково: «На нас давят преподаватели, мы не хотим проблем в будущем».
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Re: Молчать бесполезно, говорить страшно
Отправлено: 17.09.20 - 08:55
Когда я учился в КГУ (1999-2004) студенты журфака и тогда жаловались на жёсткого декана факультета. Видимо, это стало традицией.
Кстати, трудоустраиваемость выпускников в скором времени (а может и уже) будет одним из критериев лицензирования вузов.
Кстати, трудоустраиваемость выпускников в скором времени (а может и уже) будет одним из критериев лицензирования вузов.
Re: Молчать бесполезно, говорить страшно
Отправлено: 17.09.20 - 10:59
Цитата:
Замечательная женщина бывший декан Асанбаева :) Недаром ведь дочка красного партизана из Джетыгары. В своё время именно её выпускники почти на 100% составляли штат Нашей газеты.
Victor Yang:
Когда я учился в КГУ (1999-2004) студенты журфака и тогда жаловались на жёсткого декана факультета.
Когда я учился в КГУ (1999-2004) студенты журфака и тогда жаловались на жёсткого декана факультета.
Замечательная женщина бывший декан Асанбаева :) Недаром ведь дочка красного партизана из Джетыгары. В своё время именно её выпускники почти на 100% составляли штат Нашей газеты.
Re: Молчать бесполезно, говорить страшно
Отправлено: 17.09.20 - 11:09
А насчет того, что нагибают нести всякие справки, так было всегда и будет до тех пор, пока студенты, как бараны будут покорно все это покорно принимать. Нас, студентов КГУ, конца девяностых-начала нулевых годов помню заставляли даже Ленинский путь выписывать. Но вся группа дружно отказалась, даже лично Харченко позвонили и возмутились. И все, потом о подписке никто даже не заикался. Периодически поначалу напрягали покупать билеты на всякие концерты в филармонию и еще куда-то. И после решительного отказа потом даже не заикались. Справки о трудоустройстве под конец учебы также требовали. Кто-то принес, а кто-то забил. И ничего, дипломы все получили. Также требовали сдать по 1000 тенге на то, чтобы накрыть стол ученому из Астаны, который будет оппонировать на защите. И также были посланы лесом. Короче, не позволяйте на себе ездить и ничего за это не будет.
Re: Молчать бесполезно, говорить страшно
Отправлено: 17.09.20 - 11:15
А еще был случай в 2003 году, когда на вручении дипломов студентка одного из недавно присоединенных к КГУ факультетов бывшего СХИ смачно плюнула преподу в лицо за все свои страдания, так сказать
Re: Молчать бесполезно, говорить страшно
Отправлено: 17.09.20 - 13:21
Цитата-/студенты журфака и тогда жаловались на жёсткого декана факультета. Видимо, это стало традицией./
На то они и журналисты чтобы жаловаться)
Цитата-/ В своё время именно её выпускники почти на 100% составляли штат Нашей газеты./
А сейчас?
Цитата-/Короче, не позволяйте на себе ездить и ничего за это не будет./
Будет)потом такие люди которые типа против "езды на шее" переквалифицируются в "бабы яги против всего" а это путь вникуда)
Цитата-/смачно плюнула преподу в лицо за все свои страдания, так сказать/
Ну это быдлячество конечно,ты дядя юля это одобряешь да?)
На то они и журналисты чтобы жаловаться)
Цитата-/ В своё время именно её выпускники почти на 100% составляли штат Нашей газеты./
А сейчас?
Цитата-/Короче, не позволяйте на себе ездить и ничего за это не будет./
Будет)потом такие люди которые типа против "езды на шее" переквалифицируются в "бабы яги против всего" а это путь вникуда)
Цитата-/смачно плюнула преподу в лицо за все свои страдания, так сказать/
Ну это быдлячество конечно,ты дядя юля это одобряешь да?)
Молчать бесполезно, говорить страшно
Отправлено: 17.09.20 - 18:24
Цитата:
Это помню. Вернее, сам момент не видел, но приходили активисты - собирали подписи, чтобы лишить её звания инженера. Я подписывать не стал - это вопросы в разных плоскостях. Относительно недавно был скандал с одним из замов. Сейчас подозреваю что это был он и понятно почему. Но это не точно.
Цитата:
Мы комиссии накрывали прямо там в аудитории, за шкафом. Потом они нас к столу позвали - мы же уже коллеги, говорят. В общем, я очнулся около дома только, когда меня однокурсник подвез.
юля елиссева:
А еще был случай в 2003 году, когда на вручении дипломов студентка одного из недавно присоединенных к КГУ факультетов бывшего СХИ смачно плюнула преподу в лицо за все свои страдания, так сказать
А еще был случай в 2003 году, когда на вручении дипломов студентка одного из недавно присоединенных к КГУ факультетов бывшего СХИ смачно плюнула преподу в лицо за все свои страдания, так сказать
Это помню. Вернее, сам момент не видел, но приходили активисты - собирали подписи, чтобы лишить её звания инженера. Я подписывать не стал - это вопросы в разных плоскостях. Относительно недавно был скандал с одним из замов. Сейчас подозреваю что это был он и понятно почему. Но это не точно.
Цитата:
юля елиссева:
Также требовали сдать по 1000 тенге на то, чтобы накрыть стол ученому из Астаны, который будет оппонировать на защите.
Также требовали сдать по 1000 тенге на то, чтобы накрыть стол ученому из Астаны, который будет оппонировать на защите.
Мы комиссии накрывали прямо там в аудитории, за шкафом. Потом они нас к столу позвали - мы же уже коллеги, говорят. В общем, я очнулся около дома только, когда меня однокурсник подвез.
Молчать бесполезно, говорить страшно
Отправлено: 17.09.20 - 18:36
Цитата-/Потом они нас к столу позвали - мы же уже коллеги, говорят. В общем, я очнулся около дома только, когда меня однокурсник подвез./
А "Юля" не сдал и гордо убежал домой треся бумажкой)
А "Юля" не сдал и гордо убежал домой треся бумажкой)
Re: Молчать бесполезно, говорить страшно
Отправлено: 18.09.20 - 15:18
Цитата-/Не сказать, что я прилежная студентка. Много пропускала занятий, особенно на последних курсах, потому что совмещала учебу и работу. Но на 3-4-м курсах и началась самая жесть. Раньше такого не было./
Раньше такого не было.....нас заставили учиться!!
Цитата-/Когда я училась на 4-м курсе, у нас началось дистанционное обучение, от нас постоянно требовали присутствие не только на парах, но и различных семинарах/
Хватит это терпеть! Мы плОтим такие бабки а нас заставляют на пары ходить!!!
Цитата-/Хорошо тем, кто уже работал по специальности, как я. Я взяла справку с места работы, хотя пришлось побегать/
Фашисты,прям издевательство какое-то! Целую справку из отдела кадров пришлось брать!! Гитлер бы одобрил
Цитата-/Доходит до того, что звонят родителям. В 22 года! Конечно, пропускать занятия - плохо. Мы сами виноваты. Я точно знала, сколько я могу пропустить, и старалась не выходить за эти рамки. Но когда на 4-м курсе звонят из университета и говорят, что я долго не была на занятиях... У моей мамы была истерика/
Ну это вообще за гранью,Пол пот бы даже до такого не додумался,звонить маме......страшно сказать,и говорить что их дочь пропустила кучу занятий....это зашквар,мама в шоке от такого...
Цитата-/Зачем это? Кто хочет - прилежно учится, кто не хочет - занят своими проблемами. Все выливается в оценки. Мы же не за эти звонки платим деньги./
Так а за что вы деньги платите если на пары не ходите? Зачем вам вообще образование если вам оно не надо ?
Раньше такого не было.....нас заставили учиться!!
Цитата-/Когда я училась на 4-м курсе, у нас началось дистанционное обучение, от нас постоянно требовали присутствие не только на парах, но и различных семинарах/
Хватит это терпеть! Мы плОтим такие бабки а нас заставляют на пары ходить!!!
Цитата-/Хорошо тем, кто уже работал по специальности, как я. Я взяла справку с места работы, хотя пришлось побегать/
Фашисты,прям издевательство какое-то! Целую справку из отдела кадров пришлось брать!! Гитлер бы одобрил
Цитата-/Доходит до того, что звонят родителям. В 22 года! Конечно, пропускать занятия - плохо. Мы сами виноваты. Я точно знала, сколько я могу пропустить, и старалась не выходить за эти рамки. Но когда на 4-м курсе звонят из университета и говорят, что я долго не была на занятиях... У моей мамы была истерика/
Ну это вообще за гранью,Пол пот бы даже до такого не додумался,звонить маме......страшно сказать,и говорить что их дочь пропустила кучу занятий....это зашквар,мама в шоке от такого...
Цитата-/Зачем это? Кто хочет - прилежно учится, кто не хочет - занят своими проблемами. Все выливается в оценки. Мы же не за эти звонки платим деньги./
Так а за что вы деньги платите если на пары не ходите? Зачем вам вообще образование если вам оно не надо ?
Молчать бесполезно, говорить страшно
Отправлено: 18.09.20 - 15:42
Цитата:
нет, то был другой препод, не тот, которого обвиняли в домогательствах.
Victor Yang:
Относительно недавно был скандал с одним из замов. Сейчас подозреваю что это был он и понятно почему. Но это не точно.
Относительно недавно был скандал с одним из замов. Сейчас подозреваю что это был он и понятно почему. Но это не точно.
нет, то был другой препод, не тот, которого обвиняли в домогательствах.
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