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≡ "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39899
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
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Финальное судебное заседание по делу оштрафованного на 638 940 тенге за обед без маски ветврача Максима ПАДЕРИНА состоялось сегодня, 18 сентября, в административном суде Костаная. И сегодня же судья огласила решение - в пользу ветврача.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1728
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 15:28
#15
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если в суде была доказана невиновность Пандерина, следовательно дело было сфабриковано. Должны ли теперь нести ответственность участковый Ромазанов и ведущий специалист Жанакаева? Может стоит прописать в законе механизм компенсации расходов предпринимателя на услуги защитника и моральную компенсацию за все издержки связанные с тем что он был вынужден доказывать свою невиновность. Думаю следует, как минимум материально наказывать таких служащих, которые дела фабрикуют.
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