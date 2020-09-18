Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...

Отправлено: - 15:28

если в суде была доказана невиновность Пандерина, следовательно дело было сфабриковано. Должны ли теперь нести ответственность участковый Ромазанов и ведущий специалист Жанакаева? Может стоит прописать в законе механизм компенсации расходов предпринимателя на услуги защитника и моральную компенсацию за все издержки связанные с тем что он был вынужден доказывать свою невиновность. Думаю следует, как минимум материально наказывать таких служащих, которые дела фабрикуют.