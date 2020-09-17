Re: Молчать бесполезно, говорить страшно

Отправлено: - 15:18

Цитата-/Не сказать, что я прилежная студентка. Много пропускала занятий, особенно на последних курсах, потому что совмещала учебу и работу. Но на 3-4-м курсах и началась самая жесть. Раньше такого не было./





Раньше такого не было.....нас заставили учиться!!









Цитата-/Когда я училась на 4-м курсе, у нас началось дистанционное обучение, от нас постоянно требовали присутствие не только на парах, но и различных семинарах/







Хватит это терпеть! Мы плОтим такие бабки а нас заставляют на пары ходить!!!









Цитата-/Хорошо тем, кто уже работал по специальности, как я. Я взяла справку с места работы, хотя пришлось побегать/







Фашисты,прям издевательство какое-то! Целую справку из отдела кадров пришлось брать!! Гитлер бы одобрил















Цитата-/Доходит до того, что звонят родителям. В 22 года! Конечно, пропускать занятия - плохо. Мы сами виноваты. Я точно знала, сколько я могу пропустить, и старалась не выходить за эти рамки. Но когда на 4-м курсе звонят из университета и говорят, что я долго не была на занятиях... У моей мамы была истерика/









Ну это вообще за гранью,Пол пот бы даже до такого не додумался,звонить маме......страшно сказать,и говорить что их дочь пропустила кучу занятий....это зашквар,мама в шоке от такого...









Цитата-/Зачем это? Кто хочет - прилежно учится, кто не хочет - занят своими проблемами. Все выливается в оценки. Мы же не за эти звонки платим деньги./







Так а за что вы деньги платите если на пары не ходите? Зачем вам вообще образование если вам оно не надо ?