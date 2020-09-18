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"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39899
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
Финальное судебное заседание по делу оштрафованного на 638 940 тенге за обед без маски ветврача Максима ПАДЕРИНА состоялось сегодня, 18 сентября, в административном суде Костаная. И сегодня же судья огласила решение - в пользу ветврача.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1434
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
Цитата:
Да и так ясно, почему. Взятку, видимо, там потеряли. Искать приходили :D Потому и бардак такой
[Исправлено: JereK, 18.09.2020 - 14:04]
Без ответа остался момент, почему полицейские проводили проверку без сотрудников УККБТУ, которые компетентны в правилах соблюдения санитарных норм.
Да и так ясно, почему. Взятку, видимо, там потеряли. Искать приходили :D Потому и бардак такой
[Исправлено: JereK, 18.09.2020 - 14:04]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.04.13
- Сообщений:
- 1472
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:06
Отлично! Эта новость просто сделала мой день!!!
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:15
Я ваще не понимаю, почему,
Полиция лезет не в свои дела?...
Полиция лезет не в свои дела?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4100
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:24
Позор участковому, этой дамочке из УКК, они ходячие роботы, ничего в них человеческого, только облик. Бездушные, наглые и жадные твари. Парень только жить начинает, там в другой статье он кредит просит, развивать бизнес надо, помогать людям и животным. Просто слов нет какими ещё словами этих проверяющих назвать, сволочи, в аду горите!
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:43
Тьфу
Опять двадцать пять,чтобы не обострять пошли на поводу у манипулятора
Отмена приговора не означает что он прав
Опять двадцать пять,чтобы не обострять пошли на поводу у манипулятора
Отмена приговора не означает что он прав
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5604
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:47
Поздравляю Максима. Справедливость восторжествовала.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5604
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:49
Цитата:
"кормушку" наверное искали. Конец месяца, до зряплаты ещё неделя.
drakon:
почему, Полиция лезет не в свои дела?...
почему, Полиция лезет не в свои дела?...
"кормушку" наверное искали. Конец месяца, до зряплаты ещё неделя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5604
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:50
Цитата:
А баба Яга против ))
abaika95:
Тьфу
Тьфу
А баба Яга против ))
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:57
Цитата-/баба Яга против/
Ну поиграем в "Юджина" чучуть)
Ну поиграем в "Юджина" чучуть)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9343
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 15:00
Цитата:
какого приговора?
abaika95:
Отмена приговора не означает
Отмена приговора не означает
какого приговора?
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 15:01
Теперь напрашивается логичный вопрос
А что мешает остальным нарушителям карантина и масочного режима пойти,пожаловаться в атамекен,записать видео что они не виноваты и он сам пришел,купить адвоката и выигрывать в нашем беззубом суде свои дела?
А так дальше может и до маньяков с убийцами дойдем
Видосики же решают
А что мешает остальным нарушителям карантина и масочного режима пойти,пожаловаться в атамекен,записать видео что они не виноваты и он сам пришел,купить адвоката и выигрывать в нашем беззубом суде свои дела?
А так дальше может и до маньяков с убийцами дойдем
Видосики же решают
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1728
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 15:06
Гюльчатай, ой, то есть госпожа Жанакаева, откройте личико! Народ должен знать своих "героев"!
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 15:17
Цитата:
Уже, в Нурсултане - дошли.
Собак - насилвают...
abaika95:
может и до маньяков
может и до маньяков
Уже, в Нурсултане - дошли.
Собак - насилвают...
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 15:21
Цитата-/Гюльчатай, ой, то есть госпожа Жанакаева, откройте личико! Народ должен знать своих "героев"!/
Да! Откройте личико Гульчитай! И ты"юля" тоже свое небритое лицо покажи)
Цитата-/Уже, в Нурсултане - дошли.Собак - насилвают/
Не удивлюсь,что завтра насильники запишут видео что они делали это на обеде поэтому нарушений нет и вообще это входит в их обязанности а те кто заснял их за этим занятием не имели права это делать, потомучто снимали на обычный телефон)
Да! Откройте личико Гульчитай! И ты"юля" тоже свое небритое лицо покажи)
Цитата-/Уже, в Нурсултане - дошли.Собак - насилвают/
Не удивлюсь,что завтра насильники запишут видео что они делали это на обеде поэтому нарушений нет и вообще это входит в их обязанности а те кто заснял их за этим занятием не имели права это делать, потомучто снимали на обычный телефон)
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