Отправлено: - 09:00

Змея Подколодная:

Какая разница. нельзя переходить дорогу в неположенном месте. И точка.

Цитата:согласен конечно, но если не лететь как 99% всех 99х на иностранных номерах, смерти бы удалось избежать. Или ты тормозишь с 60ти или с 90-та есть же разница? асфальт чистый льда нет, тем более.