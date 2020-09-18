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≡ "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39899
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
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Финальное судебное заседание по делу оштрафованного на 638 940 тенге за обед без маски ветврача Максима ПАДЕРИНА состоялось сегодня, 18 сентября, в административном суде Костаная. И сегодня же судья огласила решение - в пользу ветврача.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1434
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
#1
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Цитата:
Без ответа остался момент, почему полицейские проводили проверку без сотрудников УККБТУ, которые компетентны в правилах соблюдения санитарных норм.


Да и так ясно, почему. Взятку, видимо, там потеряли. Искать приходили :D Потому и бардак такой

[Исправлено: JereK, 18.09.2020 - 14:04]
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1472
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:06
#2
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Отлично! Эта новость просто сделала мой день!!!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20032
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:15
#3
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Я ваще не понимаю, почему,
Полиция лезет не в свои дела?... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4100
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:24
#4
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Позор участковому, этой дамочке из УКК, они ходячие роботы, ничего в них человеческого, только облик. Бездушные, наглые и жадные твари. Парень только жить начинает, там в другой статье он кредит просит, развивать бизнес надо, помогать людям и животным. Просто слов нет какими ещё словами этих проверяющих назвать, сволочи, в аду горите!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5031
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:43
#5
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Тьфу

Опять двадцать пять,чтобы не обострять пошли на поводу у манипулятора

Отмена приговора не означает что он прав
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5604
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:47
#6
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Поздравляю Максима. Справедливость восторжествовала.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5604
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:49
#7
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Цитата:
drakon:
почему, Полиция лезет не в свои дела?...

"кормушку" наверное искали. Конец месяца, до зряплаты ещё неделя. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5604
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:50
#8
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Цитата:
abaika95:
Тьфу

А баба Яга против :lol: ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5031
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:57
#9
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Цитата-/баба Яга против/



Ну поиграем в "Юджина" чучуть)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9343
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 15:00
#10
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Цитата:
abaika95:
Отмена приговора не означает


какого приговора?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5031
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 15:01
#11
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Теперь напрашивается логичный вопрос

А что мешает остальным нарушителям карантина и масочного режима пойти,пожаловаться в атамекен,записать видео что они не виноваты и он сам пришел,купить адвоката и выигрывать в нашем беззубом суде свои дела?

А так дальше может и до маньяков с убийцами дойдем

Видосики же решают
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1728
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 15:06
#12
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Гюльчатай, ой, то есть госпожа Жанакаева, откройте личико! Народ должен знать своих "героев"!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20032
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 15:17
#13
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Цитата:
abaika95:
может и до маньяков

Уже, в Нурсултане - дошли.
Собак - насилвают... :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5031
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 15:21
#14
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Цитата-/Гюльчатай, ой, то есть госпожа Жанакаева, откройте личико! Народ должен знать своих "героев"!/




Да! Откройте личико Гульчитай! И ты"юля" тоже свое небритое лицо покажи)




Цитата-/Уже, в Нурсултане - дошли.Собак - насилвают/



Не удивлюсь,что завтра насильники запишут видео что они делали это на обеде поэтому нарушений нет и вообще это входит в их обязанности а те кто заснял их за этим занятием не имели права это делать, потомучто снимали на обычный телефон)
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