"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?

Отправлено: - 15:21

Цитата-/Гюльчатай, ой, то есть госпожа Жанакаева, откройте личико! Народ должен знать своих "героев"!/









Да! Откройте личико Гульчитай! И ты"юля" тоже свое небритое лицо покажи)









Цитата-/Уже, в Нурсултане - дошли.Собак - насилвают/







Не удивлюсь,что завтра насильники запишут видео что они делали это на обеде поэтому нарушений нет и вообще это входит в их обязанности а те кто заснял их за этим занятием не имели права это делать, потомучто снимали на обычный телефон)