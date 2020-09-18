Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+13°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39898
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финальное судебное заседание по делу оштрафованного на 638 940 тенге за обед без маски ветврача Максима ПАДЕРИНА состоялось сегодня, 18 сентября, в административном суде Костаная. И сегодня же судья огласила решение - в пользу ветврача.
Читать новость

JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1434
"Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по делу ветврача Падерина?
Отправлено: 18.09.20 - 14:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Без ответа остался момент, почему полицейские проводили проверку без сотрудников УККБТУ, которые компетентны в правилах соблюдения санитарных норм.


Да и так ясно, почему. Взятку, видимо, там потеряли. Искать приходили :D Потому и бардак такой

[Исправлено: JereK, 18.09.2020 - 14:04]
Профайл
Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1472
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отлично! Эта новость просто сделала мой день!!!
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20031
Re: "Я не видел, я забыла" - Чем завершился суд по...
Отправлено: 18.09.20 - 14:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ваще не понимаю, почему,
Полиция лезет не в свои дела?... :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 73.97 Ko -